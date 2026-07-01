В ПСРМ призвали власти срочно оказать помощь аграриям.

Депутаты парламента от Партии социалистов (ПСРМ потребовали от властей Молдовы «незамедлительно принять пакет антикризисных мер для поддержки сельхозпроизводителей, заявив, что аграрный сектор оказался в критическом положении».

На брифинге в среду депутат Григоре Новак заявил, что государство должно в срочном порядке выплатить аграриям задолженность по субсидиям, превышающую 2 млрд леев, а также увеличить фонд субсидирования на 2026 г. до 2,5 млрд леев, передает infotag.md

По его словам, фермеры испытывают серьёзные трудности из-за роста затрат, долговой нагрузки и проблем со сбытом продукции.

Социалисты также предлагают обязать государственные учреждения закупать продукцию молдавских производителей, ограничить торговую наценку на социально значимые продукты и закрепить норму, согласно которой не менее 50% товаров на полках магазинов должны составлять продукты местного производства.

Депутат Дорин Павалой представил дополнительные меры поддержки аграриев: «снижение налоговой нагрузки, компенсацию НДС и акцизов на дизельное топливо, льготное кредитование, создание государственного гарантийного фонда, расширение программ субсидирования, а также инвестиции в переработку сельхозпродукции и развитие систем орошения».

Бывший министр сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что во время нынешней уборочной страды фермеры оказались в тяжелейшем кризисе из-за роста себестоимости продукции, потери рынков сбыта и накопившихся долгов.

В ПСРМ предупредили, что без срочной государственной поддержки страну могут ждать новые банкротства сельхозпредприятий и дальнейшее сокращение производства в сельском хозяйстве.