"Сила фермеров": Мы готовы возобновить протесты, если от властей не будет четкого ответа.

Протесты фермеров, запланированные на 24–25 июня, были приостановлены с условием, что власти не позднее 30 июня публично выскажут свою позицию по вопросу ставки НДС в сельском хозяйстве.

Как заявили в ассоциации «Сила фермеров», во время встречи со спикером парламента представители организации и некоторые депутаты от правящей партии привели многочисленные аргументы в пользу сохранения ставки НДС в размере 8% на сельскохозяйственную продукцию.

В организации напомнили, что этой встрече предшествовали консультации в Министерстве сельского хозяйства, где все отраслевые аграрные ассоциации единогласно выступили против повышения ставки НДС до 20%.

«К сожалению, до настоящего времени фермеры так и не услышали публичной позиции лиц, принимающих решения, по этому крайне важному вопросу. Мы требуем от правительства четкого ответа: откажется ли оно от повышения налоговой нагрузки на аграрный сектор, которое может иметь немедленные катастрофические последствия для сотен микро-, малых и средних сельхозпредприятий», — говорится в заявлении.

В ассоциации подчеркнули, что официальную позицию нельзя подменять отдельными заявлениями в СМИ о необходимости дополнительного обсуждения проекта бюджетно-налоговой политики.

В связи с этим фермеры из нескольких районов страны требуют, чтобы правительство до конца недели ясно обозначило свою позицию по ставке НДС для сельскохозяйственного сектора.

В противном случае, а также если власти продолжат настаивать на введении стандартной ставки НДС для сельхозпродукции, фермеры оставляют за собой право возобновить массовые акции протеста в различных формах, несмотря на то, что уборочная кампания уже началась.