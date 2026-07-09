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realitatea.md logorealitatea
9 Июля 2026, 13:00
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Батрынча: Власти не успевают с реформами, законопроекты снова будут поступать ночью

Парламент Молдовы может продолжить работу и в августе, поскольку парламентское большинство испытывает нехватку времени для принятия взятых на себя реформ. Об этом заявил вице-спикер парламента и депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Батрынча: Власти не успевают с реформами, законопроекты снова будут поступать ночью.
Батрынча: Власти не успевают с реформами, законопроекты снова будут поступать ночью.

«Однозначно не успевают. У них уже кризис времени с налоговой реформой, корректировкой бюджета, который предусматривает огромный дефицит, реформой местного публичного управления и сотнями законопроектов, которые Молдова должна принять в рамках плана европейской интеграции», — заявил депутат в эфире передачи на realitatea.md

По его словам, из-за большого объема законопроектов существует вероятность, что парламент будет созван и в августе, чтобы принять оставшиеся реформы.

Батрынча также раскритиковал порядок продвижения законопроектов, обвинив власти в отсутствии прозрачности законодательного процесса.

«Мы снова ожидаем, что проекты будут поступать ночью, а голосовать по ним придется утром — без достаточного времени для анализа и серьезных обсуждений. Отсутствие прозрачности не будет способствовать качеству реформ», — сказал вице-спикер парламента.

Отвечая на вопрос о графике работы законодательного органа, депутат ПСРМ напомнил, что регламент предусматривает проведение пленарных заседаний по четвергам и пятницам, а при необходимости парламент может быть созван и в другие дни. По его мнению, эффективнее было бы проводить больше заседаний, чем затягивать их до поздней ночи.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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