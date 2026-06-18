Батрынча: В общежитиях бывшего Аграрного университета живут сотни мигрантов.

По словам депутата от ПСРМ, в общежитиях университета на улице Петриканcкой больше не проживают студенты и преподаватели, а размещены свыше 400 мигрантов из стран Южной Азии, сообщает unimedia.info

«Речь идет об Аграрном университете, это государственное имущество. Почему государство не предоставляет места в общежитиях нуждающимся гражданам, чтобы наши люди не уезжали из-за дорогой аренды жилья?», — заявил Батрынча.

Кроме того, он сообщил, что несколько учебных корпусов якобы планируется передать экономическим агентам, а около пяти гектаров земли могут перейти под управление компании Agrotech SRL, зарегистрированной в 2024 году.

«Что это за Agrotech SRL? Почему государство собирается передать этой фирме гектары земли? Что будет с учебными корпусами, где находились современные лаборатории? И почему больше не нужны сады и экспериментальные поля?» — задался вопросом депутат-социалист.

В ответ Технический университет Молдовы (UTM) выступил с официальным заявлением после высказываний Батрынчи о судьбе имущества бывшего Аграрного университета и деятельности компании Agrotek Park SRL.

«Мы увидели, что депутата Влада Батрынчу интересует вопрос размещения людей в общежитиях UTM. Сообщаем: в свободных помещениях общежитий университета проживают 328 иностранных работников на основании договоров аренды, заключённых с компанией-работодателем.

Что касается Agrotek Park SRL, принадлежащей UTM, вся информация является публичной и прозрачной. Agrotek Park — это единственный в Молдове хаб, который объединит сельскохозяйственные исследования и предпринимателей. Он создаётся на территории кампуса Мирчешть в зданиях, которые десятилетиями находились в заброшенном состоянии и не ремонтировались.

Приглашаем господина депутата посетить Agrotek Park SRL, сельскохозяйственные исследовательские и консультационные станции, сады, лаборатории и теплицы UTM, чтобы увидеть, как на самом деле развивается аграрное образование, а не просто „следить за имуществом“», — говорится в сообщении университета.

Напомним, что Министерство образования приняло решение о присоединении Аграрного университета к Техническому университету Молдовы, объяснив это стремлением обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики страны. Такое объяснение ранее дал тогдашний министр образования Анатолие Топалэ, после того как решение о поглощении Аграрного университета вызвало вопросы в обществе.