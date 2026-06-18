theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
18 Июня 2026, 15:52
4 397
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Батрынча: В общежитиях бывшего Аграрного университета живут сотни мигрантов

Вице-спикер парламента Влад Батрынча потребовал предоставить информацию о судьбе имущества бывшего Государственного аграрного университета Молдовы, обвинив власти в недостаточной прозрачности при управлении активами учреждения.

Батрынча: В общежитиях бывшего Аграрного университета живут сотни мигрантов.
Батрынча: В общежитиях бывшего Аграрного университета живут сотни мигрантов.

По словам депутата от ПСРМ, в общежитиях университета на улице Петриканcкой больше не проживают студенты и преподаватели, а размещены свыше 400 мигрантов из стран Южной Азии, сообщает unimedia.info 

«Речь идет об Аграрном университете, это государственное имущество. Почему государство не предоставляет места в общежитиях нуждающимся гражданам, чтобы наши люди не уезжали из-за дорогой аренды жилья?», — заявил Батрынча.

Кроме того, он сообщил, что несколько учебных корпусов якобы планируется передать экономическим агентам, а около пяти гектаров земли могут перейти под управление компании Agrotech SRL, зарегистрированной в 2024 году.

«Что это за Agrotech SRL? Почему государство собирается передать этой фирме гектары земли? Что будет с учебными корпусами, где находились современные лаборатории? И почему больше не нужны сады и экспериментальные поля?» — задался вопросом депутат-социалист.

В ответ Технический университет Молдовы (UTM) выступил с официальным заявлением после высказываний Батрынчи о судьбе имущества бывшего Аграрного университета и деятельности компании Agrotek Park SRL.

«Мы увидели, что депутата Влада Батрынчу интересует вопрос размещения людей в общежитиях UTM. Сообщаем: в свободных помещениях общежитий университета проживают 328 иностранных работников на основании договоров аренды, заключённых с компанией-работодателем.

Что касается Agrotek Park SRL, принадлежащей UTM, вся информация является публичной и прозрачной. Agrotek Park — это единственный в Молдове хаб, который объединит сельскохозяйственные исследования и предпринимателей. Он создаётся на территории кампуса Мирчешть в зданиях, которые десятилетиями находились в заброшенном состоянии и не ремонтировались.

Приглашаем господина депутата посетить Agrotek Park SRL, сельскохозяйственные исследовательские и консультационные станции, сады, лаборатории и теплицы UTM, чтобы увидеть, как на самом деле развивается аграрное образование, а не просто „следить за имуществом“», — говорится в сообщении университета.

Напомним, что Министерство образования приняло решение о присоединении Аграрного университета к Техническому университету Молдовы, объяснив это стремлением обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики страны. Такое объяснение ранее дал тогдашний министр образования Анатолие Топалэ, после того как решение о поглощении Аграрного университета вызвало вопросы в обществе.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте