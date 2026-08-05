Батрынча: Власть доводит госпредприятия до убытков, а затем предлагает их приватизировать.

Все четыре премьер-министра, представлявшие PAS, продвигали один и тот же подход — приватизацию государственного имущества, которое нынешняя власть не создавала.

Об этом заявил депутат от ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча в эфире программы «7 zile», сообщает noi.md

По словам политика, в управлении государственными предприятиями прослеживается повторяющийся сценарий.

«Что объединяет всех четырёх премьер-министров PAS? Желание приватизировать государственное имущество, которое они не создавали. Мы видим один и тот же сценарий: назначаются некомпетентные руководители, предприятия доводятся до убытков, а затем нам заявляют, что единственное решение — их приватизация», — сказал Влад Батрынча.

Вице-председатель парламента считает, что неспособность действующей власти эффективно управлять государственными активами не должна становиться основанием для их продажи.

«Если нынешняя власть не способна эффективно управлять государственными предприятиями, решение заключается не в их продаже, а в назначении профессионалов и внедрении ответственного управления», — подчеркнул депутат.

Батрынча также дал понять, что приватизация прибыльных или стратегически важных предприятий может привести к утрате государством контроля над значимыми активами. По его мнению, власти прежде всего следует повысить качество менеджмента и обеспечить прозрачность управления государственным имуществом.