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noi.md logonoi
5 Августа 2026, 10:33
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Батрынча: Власть доводит госпредприятия до убытков, а затем предлагает их приватизировать

Все четыре премьер-министра, представлявшие PAS, продвигали один и тот же подход — приватизацию государственного имущества, которое нынешняя власть не создавала.

Батрынча: Власть доводит госпредприятия до убытков, а затем предлагает их приватизировать.
Батрынча: Власть доводит госпредприятия до убытков, а затем предлагает их приватизировать.

Об этом заявил депутат от ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча в эфире программы «7 zile», сообщает noi.md

По словам политика, в управлении государственными предприятиями прослеживается повторяющийся сценарий. 

«Что объединяет всех четырёх премьер-министров PAS? Желание приватизировать государственное имущество, которое они не создавали. Мы видим один и тот же сценарий: назначаются некомпетентные руководители, предприятия доводятся до убытков, а затем нам заявляют, что единственное решение — их приватизация», — сказал Влад Батрынча. 

Вице-председатель парламента считает, что неспособность действующей власти эффективно управлять государственными активами не должна становиться основанием для их продажи. 

«Если нынешняя власть не способна эффективно управлять государственными предприятиями, решение заключается не в их продаже, а в назначении профессионалов и внедрении ответственного управления», — подчеркнул депутат.

Батрынча также дал понять, что приватизация прибыльных или стратегически важных предприятий может привести к утрате государством контроля над значимыми активами. По его мнению, власти прежде всего следует повысить качество менеджмента и обеспечить прозрачность управления государственным имуществом.

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Источник
noi.md logonoi
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