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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 12:42
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ЖДМ возглавила антирейтинг госпредприятий: почти 90 миллионов леев убытков

Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) понесло самые большие убытки среди компаний из портфеля государства в 2025 году, почти 90 миллионов леев. Такие данные представило Агентство публичной собственности.

ЖДМ возглавила антирейтинг госпредприятий: почти 90 миллионов леев убытков.
ЖДМ возглавила антирейтинг госпредприятий: почти 90 миллионов леев убытков.

При этом положение ЖДМ все же улучшилось. В 2024 году предприятие потеряло 322,6 миллиона леев. Таким образом, за год убытки сократились примерно на 72%, или более чем на 232 миллиона леев, сообщает rupor.md

Следом в антирейтинге расположились Arena Națională с убытками в 42 миллиона леев, CET-Nord 37 миллионов, Metalferos — 26,8 миллиона и издательство Universul — 25,8 миллиона леев.

Всего АПС проанализировало показатели 75 компаний с государственным капиталом. Из них 57 завершили 2025 год с прибылью, а 18 — с совокупными убытками примерно в 242 миллиона леев.

Несмотря на провальные результаты отдельных предприятий, весь государственный портфель получил чистую прибыль более 3,1 миллиарда леев, в пять с лишним раз больше, чем годом ранее. Выручка компаний выросла примерно на 33%, до 68,5 миллиарда леев.

Больше всего заработал Moldovagaz: 1,165 миллиарда леев. Далее следуют Кишиневский международный аэропорт с прибылью почти 712 миллионов, Energocom с 430,6 миллиона, Furnizarea Energiei Electrice Nord с 309 миллионами и Национальная лотерея Молдовы — 290,7 миллиона леев.

Источник
rupor.md logorupor
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