Новый врио главы MoldATSA в прошлом году приобрел BMW за 1,1 млн леев.

Новый исполняющий обязанности директора MoldATSA Василе Шарамет с января по август 2025 года, когда он работал в Органе гражданской авиации, получил почти 590 тыс. леев заработной платы — более 70 тыс. леев в месяц.

Еще около 40 тыс. леев он получил в виде компенсаций за служебные командировки, сообщает realitatea.md

Самым дорогим приобретением, указанным в декларации за 2025 год, стал автомобиль BMW X5 2023 года выпуска, купленный в 2025 году за 1 095 259,58 лея. Указанная сумма соответствует его рыночной стоимости.

Кроме того, семья Шарамета владеет автомобилем Honda CR-V 2004 года выпуска, приобретенным в 2012 году за 6 тыс. евро.

В декларации также указана квартира площадью 125,9 кв. м, приобретенная в 2019 году по договору купли-продажи. Ее заявленная стоимость составляет 124,5 тыс. евро, тогда как рыночная оценка — 94 425 евро.

Также Василе Шарамет задекларировал кредит, оформленный в 2025 году в Moldindconbank, на сумму 400 тыс. леев. Срок его погашения — до 2028 года, процентная ставка составляет 9,5%.

Новый глава MoldATSA также является вице-председателем общественной организации «Центр сотрудничества и устойчивого развития Invest», созданной и возглавляемой государственным секретарем Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирчей Паскэлуцэ, который курирует сферу транспорта.

Напомним, ранее Агентство публичной собственности сообщило о назначении бывшего руководителя Органа гражданской авиации Василе Шарамета временным администратором государственного предприятия MoldATSA.