Батрынча: Школы закрывают, а ответственность перекладывают на районы.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча выступил с критикой реформы образования, заявив, что власти перекладывают ответственность за проблемы системы на местные органы власти и фактически ведут к централизации управления.

Батрынча напомнил, что министр образования родился в 1991 году — в последний год существования Советского Союза, когда система образования была полностью централизованной, передает actualitati.md

«Я рад, что господин министр, будучи рожденным в последний год Советского Союза, возвращается к определённому здоровому принципу, но с одной разницей: советская власть строила школы, а вы их закрываете. Советская власть строила университеты, а вы их закрываете», — заявил депутат.

По его словам, в советский период государство инвестировало значительные средства в науку, исследования и Академию наук Молдовы, тогда как сегодня, учреждение осталось «только с названием и без бюджета».

Депутат подчеркнул, что после принятия Конституции в 1994 году Молдова взяла курс на децентрализацию, а передача полномочий местным органам власти является обязательством государства.

«Децентрализация — это передача власти и денег от центральных органов к местным. Сегодня мы услышали, что децентрализация больше не является обязательством Республики Молдова, а врагами школ объявлены местные избранники, примэрии и районные советы», — сказал он.

По мнению Батрынчи, именно правительство должно отвечать за решение проблем демографии, экономического развития и инвестиций, а не перекладывать ответственность на местные власти.

Он также заявил, что диалог с местными органами власти должен строиться через институциональное сотрудничество, а не через давление с помощью правоохранительных структур.

«Местные избранники получили мандат непосредственно от граждан. С ними нужно разговаривать нормально, институционально и с уважением», — отметил депутат.

Батрынча заявил, что доверие граждан к местной власти выше, чем к правительству или парламенту, поэтому попытки возложить всю ответственность за проблемы образования на местные органы он назвал «циничными».

Критикуя предыдущие реформы власти, депутат заявил, что централизация социальной помощи и реформы в сфере здравоохранения привели к назначению политически близких людей на руководящие должности.

«Вы сделали централизацию социальной помощи, оставили районы без денег и поддержки. В здравоохранении произошла такая же реформа, когда руководителями районных больниц стали люди, близкие политически. Теперь вы хотите сделать то же самое и в образовании», — сказал он.

Отдельно Батрынча предупредил, что новая реформа может усилить отток населения из регионов и привести к дальнейшей концентрации жителей в Кишинёве.

«Будет происходить ещё большая «кишинёвизация» страны: больше детей будут приезжать в столицу, больше семей будут переезжать. Мы получим не 40 детей в классах, а 50–60», — заявил депутат.