Батрынча: Оппозиция создаст свою комиссию по расследованию работы госпредприятий.

Парламентская оппозиция создаст собственную комиссию по расследованию деятельности государственных предприятий параллельно с составленной парламентским большинством.

Об этом уведомил депутат от Партии социалистов и заместитель председателя парламента Влад Батрынча, который утверждает, что созданная правительством структура не сможет обеспечить объективное расследование, – передаёт IPN.

По словам депутата от социалистов, комиссия оппозиции запросит документы, подаст запросы и обращения в юридические учреждения для проверки методов управления государственными предприятиями и как в них проводились конкурсы.

«Мы объявляем о создании собственной следственной комиссии. Это будет параллельная комиссия. Мы выдвинем обращения и интерпелляции, а также запросим все конкурсные ведомости. Мы также подадим все обращения в правоохранительные органы», – пояснил Влад Батрынча в эфире передачи «Rezoomat» на телеканале RealitateaTV.

Вице-председатель парламента аргументировал это тем, что оппозиция не доверяет эффективности и объективности созданной парламентским большинством комиссии на том основании, что она будет расследовать действия своих собственных представителей.

„Они расследуют свои собственные действия и сделают всё возможное, чтобы не предоставить требуемую гражданами информацию. Мы не хотим тратить время на их комиссию. Кто-то желает направить нас по ложному пути, чтобы мы потеряли время. Но мы хотим быть полезными обществу», – добавил Влад Батрынча.

В этом же контексте депутат обвиняет власть в попытке перевести общественное внимание с темы скандала с государственными предприятиями на другие темы политической повестки дня. «Сейчас они создают дымовую завесу с использованием отставки правительства и поиска кандидата на пост премьер-министра, чтобы прикрыть скандал вокруг государственных предприятий, который действительно волнует граждан», – сказал также депутат.

На последнем заседании законодательного органа парламентское большинство проголосовало за создание следственной комиссии, которая рассмотрит деятельность государственных предприятий. Возглавляемая депутатом ПДС Дину Плынгэу Комиссия состоит из 11 депутатов и в течение 60 дней представит отчёт о результатах своей деятельности.