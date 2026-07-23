Батрынча потребовал проверить Moldsilva, но парламент отклонил инициативу.

Вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил о подозрениях, связанных с использованием государственных средств, возможными конфликтами интересов и необходимостью проверки имущества руководства учреждения.

Однако инициатива не набрала необходимого числа голосов, передает bani.md

Выступая в парламенте, Батрынча заявил, что власти должны выявить случаи неэффективного использования бюджетных средств и установить, соблюдались ли требования законодательства в сфере добросовестности и неподкупности.

«Нужно действовать и искать неэффективность в управлении государственными средствами. Жаль, что парламент не поддерживает подобные инициативы. Миллионеры есть и в Moldsilva, где нынешний директор агентства ранее заключал с ним контракты на оказание услуг на миллионы леев, а сегодня сам возглавляет это агентство», — заявил вице-спикер парламента.

Он потребовал, чтобы представители правительства проинформировали депутатов, проверялись ли доходы и деятельность руководства Moldsilva, существуют ли подозрения в конфликте интересов или несовместимости должностей, был ли уведомлен Национальный орган по неподкупности (НОН), а также какие меры Министерство окружающей среды намерено принять для обеспечения прозрачности и добросовестности в работе учреждения.

Инициатива о проведении парламентских слушаний не получила поддержки парламентского большинства.