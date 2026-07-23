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bani.md logobani
23 Июля 2026, 16:02
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Батрынча потребовал проверить Moldsilva, но парламент отклонил инициативу

Вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил о подозрениях, связанных с использованием государственных средств, возможными конфликтами интересов и необходимостью проверки имущества руководства учреждения.

Батрынча потребовал проверить Moldsilva, но парламент отклонил инициативу.
Батрынча потребовал проверить Moldsilva, но парламент отклонил инициативу.

Однако инициатива не набрала необходимого числа голосов, передает bani.md

Выступая в парламенте, Батрынча заявил, что власти должны выявить случаи неэффективного использования бюджетных средств и установить, соблюдались ли требования законодательства в сфере добросовестности и неподкупности.

«Нужно действовать и искать неэффективность в управлении государственными средствами. Жаль, что парламент не поддерживает подобные инициативы. Миллионеры есть и в Moldsilva, где нынешний директор агентства ранее заключал с ним контракты на оказание услуг на миллионы леев, а сегодня сам возглавляет это агентство», — заявил вице-спикер парламента.

Он потребовал, чтобы представители правительства проинформировали депутатов, проверялись ли доходы и деятельность руководства Moldsilva, существуют ли подозрения в конфликте интересов или несовместимости должностей, был ли уведомлен Национальный орган по неподкупности (НОН), а также какие меры Министерство окружающей среды намерено принять для обеспечения прозрачности и добросовестности в работе учреждения.

Инициатива о проведении парламентских слушаний не получила поддержки парламентского большинства.

Источник
bani.md logobani
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