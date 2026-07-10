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Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 21:26
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В Молдове усилили меры по защите лесов от пожаров из-за жары

В условиях высокой летней температуры и повышенного риска возгораний Агентство Moldsilva усилило меры по предотвращению лесных пожаров.

В Молдове усилили меры по защите лесов от пожаров из-за жары.
В Молдове усилили меры по защите лесов от пожаров из-за жары.

Специалисты предупреждают, что любое неосторожное обращение с огнем в лесу может привести к серьезным последствиям для экосистемы.

После введения желтого кода пожарной опасности, объявленного метеорологами, Moldsilva совместно с территориальными лесохозяйственными предприятиями проводит комплекс профилактических мероприятий во всех лесных зонах страны.

Среди основных действий — регулярное патрулирование лесных массивов, усиленный контроль в районах с повышенной опасностью возгораний, а также установка противопожарных и информационных щитов.

Кроме того, лесные хозяйства проверили наличие необходимого противопожарного оборудования. В этом году были созданы 660 километров новых минерализованных полос и проведено обслуживание 2 789 километров существующих. Эти полосы помогают остановить или замедлить распространение огня при возникновении пожаров.

Также специалисты проверили и привели в порядок противопожарные лесные дороги общей протяженностью 740 километров. Лесные службы и команды реагирования подготовлены к оперативным действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

В Moldsilva напоминают, что основным фактором предотвращения пожаров остается ответственность граждан. При посещении лесов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении признаков возгорания — незамедлительно обращаться в службу 112.

Противопожарные мероприятия уже проведены, в частности, лесохозяйственными предприятиями «Кэлэрашь», «Ниспорень-Силва» и «Силва-Центр Унгень». Аналогичные работы проходят во всех лесных хозяйствах страны.

Источник
Point.md logoPoint
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