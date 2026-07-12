Глава Moldsilva связан с компанией, получившей госконтракт на 1,7 млн леев.

Директор агентства Moldsilva Николай Мунтяну владеет 50% компании Serv MC Com SRL, которой руководит Дина Кэтэной.

В октябре 2024 года фирма выиграла государственный контракт на сумму 1,7 млн леев на создание лесных насаждений в городе Каушаны, передает bani.md

Эта информация содержится в декларации об имуществе и доходах за 2025 год, где Мунтяну указал, что владеет 50% уставного капитала Serv MC Com SRL. Компания зарегистрирована в селе Ермоклия Штефан-Водского района, а ее основной вид деятельности — лесное хозяйство и другие виды лесохозяйственной деятельности.

Согласно данным системы MTender, Serv MC Com SRL, основанная летом 2024 года, получила контракт примэрии Каушан по итогам процедуры запроса ценовых предложений (COP). Контракт предусматривал механизированную подготовку участка и ручную посадку лесных насаждений на площади 19 гектаров. Его стоимость составила 1 721 010,39 лея, а победитель был определен 7 октября 2024 года.

По имеющимся официальным данным, это единственный государственный контракт стоимостью свыше одного миллиона леев, который компания получила с момента своего создания.

Внимание привлекает последовательность событий. На момент заключения контракта в октябре 2024 года Николай Мунтяну занимал должность руководителя Каушанского лесничества. Позже, 29 января 2026 года, он был назначен директором агентства Moldsilva, а в декларации за 2025 год уже указан как совладелец компании, выигравшей тендер, с долей 50%. В документе также отмечается, что он является администратором фирмы.

Издание bani.md обратилось к директору Moldsilva Николаю Мунтяну с просьбой прокомментировать, считает ли он, что данная ситуация может свидетельствовать о возможном конфликте интересов. До публикации материала он не ответил на телефонные звонки и не предоставил свою позицию.

Согласно декларации об имуществе, в 2025 году Николай Мунтяну получил от Serv MC Com SRL доход в размере 284 тыс. леев, из которых 231 тыс. леев — заработная плата и 53 тыс. леев — вознаграждение. Кроме того, в декларации указаны 44 тыс. леев заработной платы, полученной в агентстве Moldsilva, банковские проценты, другие доходы, а также кредит в размере 700 тыс. леев, оформленный в 2024 году со сроком погашения в 2027 году.