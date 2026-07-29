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actualitati.md logoactualitati
29 Июля 2026, 11:13
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Батрынча о тарифах на газ: Нужно обсуждать не формулу, а как уменьшить расходы

Вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что обсуждение тарифов в энергетическом секторе не должно ограничиваться статистическими данными и техническими объяснениями.

Батрынча о тарифах на газ: Нужно обсуждать не формулу, а как уменьшить расходы.
Батрынча о тарифах на газ: Нужно обсуждать не формулу, а как уменьшить расходы.

По его словам, власти должны сосредоточиться на поиске реальных решений для граждан, пишет actualitati.md

Батрынча отметил, что каждый руководитель государственного учреждения, получая должность, принимает на себя ответственность действовать в интересах населения и решать проблемы людей.

«Я хочу понять: является ли “Moldovagaz” прибыльным предприятием? В совете директоров все спокойно работают и не хотят уходить с должностей. Откуда “Moldovagaz” получает доходы? Откуда берутся 800 миллионов леев у “Energocom”? Что происходит с тарифами на распределение? Возможно, они обоснованы, возможно, связаны с инфляцией. Но что делает Министерство энергетики и национальный регулятор, чтобы вмешаться в формулу и методологию расчёта?», — заявил депутат.

По его словам, власти ссылаются на существующую методику расчёта тарифов, однако необходимо анализировать сами составляющие этой формулы.

«У вас есть методология: аргумент — X плюс Y равно Z. Но нужно обсуждать, что представляет собой этот X, что представляет собой этот Y и почему мы не пытаемся проявить солидарность с гражданами Республики Молдова и сократить расходы там, где это возможно?», — сказал Батрынча.

Депутат также поднял вопрос расходов, связанных с реорганизацией энергетического сектора. Он отметил, что создание новых структур должно оцениваться с точки зрения влияния на конечную стоимость для потребителей.

«Есть такие компании, как Vestmoldtransgaz, которые взяли на себя определённые функции и получают оплату за использование инфраструктуры. Мы не оспариваем необходимость эффективных предприятий, но должны понимать, почему сегодня расходы значительно выше, чем раньше, и как эти затраты отражаются на конечном тарифе», — заявил он.

Вице-спикер парламента отметил, что другие страны в сложные периоды находили решения для защиты потребителей, и призвал ответственные учреждения представить конкретные меры.

«Мы очень хорошо умеем делать презентации и давать технические объяснения, но главный вопрос остаётся: что конкретно мы делаем для снижения тарифа и помощи людям?», — подчеркнул Влад Батрынча.

Источник
actualitati.md logoactualitati
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