Батрынча о тарифах на газ: Нужно обсуждать не формулу, а как уменьшить расходы.

Вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что обсуждение тарифов в энергетическом секторе не должно ограничиваться статистическими данными и техническими объяснениями.

По его словам, власти должны сосредоточиться на поиске реальных решений для граждан, пишет actualitati.md

Батрынча отметил, что каждый руководитель государственного учреждения, получая должность, принимает на себя ответственность действовать в интересах населения и решать проблемы людей.

«Я хочу понять: является ли “Moldovagaz” прибыльным предприятием? В совете директоров все спокойно работают и не хотят уходить с должностей. Откуда “Moldovagaz” получает доходы? Откуда берутся 800 миллионов леев у “Energocom”? Что происходит с тарифами на распределение? Возможно, они обоснованы, возможно, связаны с инфляцией. Но что делает Министерство энергетики и национальный регулятор, чтобы вмешаться в формулу и методологию расчёта?», — заявил депутат.

По его словам, власти ссылаются на существующую методику расчёта тарифов, однако необходимо анализировать сами составляющие этой формулы.

«У вас есть методология: аргумент — X плюс Y равно Z. Но нужно обсуждать, что представляет собой этот X, что представляет собой этот Y и почему мы не пытаемся проявить солидарность с гражданами Республики Молдова и сократить расходы там, где это возможно?», — сказал Батрынча.

Депутат также поднял вопрос расходов, связанных с реорганизацией энергетического сектора. Он отметил, что создание новых структур должно оцениваться с точки зрения влияния на конечную стоимость для потребителей.

«Есть такие компании, как Vestmoldtransgaz, которые взяли на себя определённые функции и получают оплату за использование инфраструктуры. Мы не оспариваем необходимость эффективных предприятий, но должны понимать, почему сегодня расходы значительно выше, чем раньше, и как эти затраты отражаются на конечном тарифе», — заявил он.

Вице-спикер парламента отметил, что другие страны в сложные периоды находили решения для защиты потребителей, и призвал ответственные учреждения представить конкретные меры.

«Мы очень хорошо умеем делать презентации и давать технические объяснения, но главный вопрос остаётся: что конкретно мы делаем для снижения тарифа и помощи людям?», — подчеркнул Влад Батрынча.