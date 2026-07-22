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rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 15:44
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Жунгиету о повышении тарифов на газ: Цены устанавливает не Минэнергетики

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что повышение тарифов на газ определяется не министерством, а Национальным агентством регулирования в энергетике (НАРЭ) на основе утвержденной методологии.

Жунгиету о повышении тарифов на газ: Цены устанавливает не Минэнергетики.
Жунгиету о повышении тарифов на газ: Цены устанавливает не Минэнергетики.

Чиновник уточнил, что компания Energocom запросила корректировку тарифа после накопления отрицательных отклонений в размере около 106 миллионов леев из-за роста закупочных цен на природный газ на международном рынке, пишет rupor.md

«Министерство энергетики не формирует и не устанавливает цены на энергоресурсы. Существует методология установления этих цен, и с этой методологией работает НАРЭ», — заявил Дорин Жунгиету перед заседанием правительства 21 июля.

Министр пояснил, что по правилам тарифы могут корректироваться раз в год или тогда, когда положительные или отрицательные отклонения превышают 1% от оборота компании. В случае с Energocom обращение в НАРЭ направлено на то, чтобы избежать накопления еще больших убытков, которые могли бы ухудшить финансовое положение поставщика.

Министр также сообщил, что представитель Минэнерго входит в Совет директоров Energocom и следит за решениями компании.

«У министерства энергетики есть представитель, который отслеживает решения, но директор Energocom уведомил Совет директоров об этом запросе за час-два до его подачи. Они строго соблюдали действующую методологию установления тарифов на газ», — пояснил чиновник.

Компания Energocom объявила 15 июля о запросе на повышение тарифа для бытовых потребителей из-за роста закупочной цены на природный газ.

По данным поставщика, при расчете действующего тарифа учитывалась прогнозируемая средняя цена в 404,24 евро за тысячу кубометров газа на 2026 год. В период с января по июль средняя цена достигла 423,28 евро, а на август–декабрь компания прогнозирует рост до 623,54 евро за тысячу кубометров.

Запрос на повышение поступает спустя несколько месяцев после последнего снижения тарифа. 3 февраля 2026 года НАРЭ утвердило снижение цены на природный газ до 14,42 лея за кубометр с учетом НДС. Ранее, в декабре 2024 года, тариф был повышен до 16,74 лея за кубометр.

Источник
rupor.md logorupor
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