В Молдове День независимости отметят военным парадом.

Центральным событием станет военный парад, который пройдет 27 августа на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе, сообщает ziua.md

Национальная программа под названием «Независимость, которая нас объединяет. Молдова-35» включает более 30 мероприятий, запланированных до конца года. Среди них — вручение Национальной премии, праздничные мероприятия на центральной площади столицы, кампании по продвижению культурного наследия и имиджа страны, тематические конференции и выставки, Международный фестиваль оперы и балета имени Марии Биешу, Дни европейского наследия и образовательные проекты, посвященные независимости страны.

Накануне Дня независимости состоится совместное торжественное заседание парламента, администрации президента, правительства и Ассоциации «Парламент-90». В сам праздник, 27 августа, в центре Кишинева пройдет военный парад с участием личного состава, военной техники и военных оркестров.

Также в Дворце Республики президент Майя Санду проведет официальный прием по случаю 35-летия независимости страны.

Напомним, последний крупный военный парад по случаю Дня независимости проходил в 2021 году, когда Молдова отмечала 30-летие независимости. Тогда в мероприятиях приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также тогдашние президенты Румынии и Польши — Клаус Йоханнис и Анджей Дуда.

Для координации подготовки будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет контролировать выполнение всех мероприятий. Программа должна быть утверждена правительством.