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ipn
28 Июля 2026, 21:07
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Апелляция в ВСП по делу Евгении Гуцул: защита обжалует решение Апелляционной палаты

Адвокаты башкана Гагаузии Евгении Гуцул обжаловали в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты Центр, которая оставила в силе её приговор к семи годам лишения свободы.

Апелляция в ВСП по делу Евгении Гуцул: защита обжалует решение Апелляционной палаты. Фото: ipn.md
Апелляция в ВСП по делу Евгении Гуцул: защита обжалует решение Апелляционной палаты. Фото: ipn.md

Кассационная жалоба также касается приговора в отношении Светланы Попан, осуждённой на шесть лет лишения свободы, передает ipn.md

Согласно информации, опубликованной на странице ВСП, кассационная жалоба была зарегистрирована 27 июля. Дело было распределено судебной коллегии, которая должна рассмотреть жалобу и принять решение по ходатайству, поданному адвокатами.

Евгения Гуцул и Светлана Попан были осуждены 5 августа 2025 года за соучастие в незаконном финансировании политической партии и одного из кандидатов на выборах. Прокуроры утверждают, что нарушения были совершены в период с 2019 по 2022 год, когда Гуцул занимала должность секретаря партии «Шор», признанной неконституционной в 2023 году.

Гуцул отвергла обвинения, заявив, что не совершала незаконных действий, и что на момент вменяемых ей деяний занимала в партии должность, не связанную с полномочиями по принятию решений. Она назвала приговор «жёстким» и заявила, что дело имеет политическую составляющую.

В конце мая Апелляционная палата Центр оставила в силе решение Кишинёвского суда, сектор Буюканы.

Источник
ipn
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