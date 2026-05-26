Высшая судебная палата закупает ноутбуки по 26 тысяч леев за штуку.

Согласно условиям тендера, планируется закупить 23 устройства. Если разделить общую сумму, средняя стоимость одного ноутбука составит более 26 тысяч леев, сообщает rupor.md

Согласно техническому заданию, ноутбуки должны быть оснащены операционной системой Windows 11 Pro на английском языке, а также пакетом Microsoft 365 Business Premium с лицензией сроком на один год.

Среди требований также указаны наличие беспроводной мыши и клавиатуры, включая русскую раскладку букв.

Поставщик обязан обеспечить два года сервисного обслуживания и технической поддержки через авторизованный местный сервисный центр.