rupor
26 Мая 2026, 16:18
1 195
Высшая судебная палата закупает ноутбуки по 26 тысяч леев за штуку

Высшая судебная палата Молдовы выделила 605 тысяч леев на приобретение ноутбуков. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Согласно условиям тендера, планируется закупить 23 устройства. Если разделить общую сумму, средняя стоимость одного ноутбука составит более 26 тысяч леев, сообщает rupor.md

Согласно техническому заданию, ноутбуки должны быть оснащены операционной системой Windows 11 Pro на английском языке, а также пакетом Microsoft 365 Business Premium с лицензией сроком на один год.

Среди требований также указаны наличие беспроводной мыши и клавиатуры, включая русскую раскладку букв.

Поставщик обязан обеспечить два года сервисного обслуживания и технической поддержки через авторизованный местный сервисный центр.

Источник
