zdg
28 Мая 2026, 20:09
7
ВСП завершила спор между бывшим судьей Андреем Никулчей и ВСМ

Сегодня, 28 мая, Высшая судебная палата (ВСП) отклонила иск, поданный бывшим судьей Андреем Никулчей против Высшего совета магистратуры (ВСМ).

Ранее ВСМ приостановил действие отставки Никулчи и уволил его с должности за совершение дисциплинарного проступка, передает zdg.md

Андрей Никулча — судья, ранее выносивший приговоры по делам Влада Филата, Илана Шора и Владимира Ботнаря. Ранее Rise Moldova опубликовал информацию о его предполагаемых связях с бывшим беглым депутатом Иланом Шором.

Бывший судья сейчас пытается восстановить свое право на специальную пенсию и единовременное выходное пособие.

Ранее бывший судья оспаривал решение ВСМ об увольнении его с должности за дисциплинарное нарушение, решение, принятое советом почти через 2 года после того, как он уже подал в отставку.

29 ноября 2021 года Андрей Никулча покинул судебную систему. Тогда члены ВСМ на внеочередном заседании одобрили прошение Никулчи об отставке с должности судьи.

Никулча — судья, который в июне 2016 года приговорил бывшего премьер-министра Владимира Филата к 9 годам тюремного заключения, а через год судья приговорил к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения и бывшего примара Оргеева Илана Шора, однако он постановил, что приговор вступит в силу только после того, как будет признан окончательным.

Именно Андрей Никулча вынес «тайный» приговор бывшему главе Службы информации и безопасности Василию Ботнарю по делу о выдворении из Молдовы турецких учителей.

Никулча «приговорил» Ботнаря к штрафу. Василий Ботнарь — единственный фигурант дела о высылке турецких учителей из Молдовы. Приговор ему тайно вынесли в июле 2020 года. О приговоре стало известно только после того, как генеральный прокурор Александр Стояногло обнародовал эту информацию 8 сентября в одной из программ на ТВ.

Тогда генпрокурор заявил, что не знает, какое наказание было применено к Ботнарю, но пояснил, что Ботнарь добровольно выплатил компенсацию в 125 тысяч евро, проигранную Молдовой в ЕСПЧ по делу турецких учителей. Представители прокуратуры также не уточнили, какое наказание было применено к главе СИБ, кто был государственным обвинителем, не называлось и имя судьи, вынесшего приговор.

В марте 2021 года проект Rise Moldova опубликовал расследование «Пропавший миллиард: судья Шора», в котором раскрываются связи Илана Шора с бывшим судьей Никулчей.

Источник
zdg
