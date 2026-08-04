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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 10:31
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Анна Ревенко уходит с поста главы Центра по борьбе с дезинформацией

Директор Центра стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации Анна Ревенко объявила о завершении своего мандата.

Анна Ревенко уходит с поста главы Центра по борьбе с дезинформацией.
Анна Ревенко уходит с поста главы Центра по борьбе с дезинформацией.

По ее словам, в 2023 году она приняла предложение создать Центр с нуля в период усиления информационной агрессии против Республики Молдова. Тогда учреждение необходимо было сформировать и запустить в условиях кризиса.

Ревенко отметила, что сегодня Центр является полноценной структурой с профессиональной командой и отлаженными механизмами работы. Она подчеркнула, что разработанная в Кишиневе модель уже изучается в Брюсселе и других странах как возможный пример для внедрения.

По ее словам, деятельность Центра строилась на гибком и проактивном подходе, который предусматривает не только реагирование на дезинформацию, но и мониторинг рисков, прогнозирование информационных атак, выявление уязвимостей, координацию государственных органов и подготовку ответных мер.

Она добавила, что Центр был создан благодаря совместной работе государственных учреждений, гражданского общества, академического сообщества и независимых СМИ, а его деятельность способствовала защите демократических процессов и европейского курса страны.

Ревенко поблагодарила сотрудников Центра и всех, кто участвовал в его создании и развитии, пожелав коллективу успешно адаптироваться к новым вызовам.

В завершение она заявила, что продолжит участвовать в проектах, направленных на укрепление демократии и поддержку европейского пути Республики Молдова.

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