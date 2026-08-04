Анна Ревенко уходит с поста главы Центра по борьбе с дезинформацией
Директор Центра стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации Анна Ревенко объявила о завершении своего мандата.
По ее словам, в 2023 году она приняла предложение создать Центр с нуля в период усиления информационной агрессии против Республики Молдова. Тогда учреждение необходимо было сформировать и запустить в условиях кризиса.
Ревенко отметила, что сегодня Центр является полноценной структурой с профессиональной командой и отлаженными механизмами работы. Она подчеркнула, что разработанная в Кишиневе модель уже изучается в Брюсселе и других странах как возможный пример для внедрения.
По ее словам, деятельность Центра строилась на гибком и проактивном подходе, который предусматривает не только реагирование на дезинформацию, но и мониторинг рисков, прогнозирование информационных атак, выявление уязвимостей, координацию государственных органов и подготовку ответных мер.
Она добавила, что Центр был создан благодаря совместной работе государственных учреждений, гражданского общества, академического сообщества и независимых СМИ, а его деятельность способствовала защите демократических процессов и европейского курса страны.
Ревенко поблагодарила сотрудников Центра и всех, кто участвовал в его создании и развитии, пожелав коллективу успешно адаптироваться к новым вызовам.
В завершение она заявила, что продолжит участвовать в проектах, направленных на укрепление демократии и поддержку европейского пути Республики Молдова.