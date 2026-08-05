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logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 12:18
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Барбалат: В Центре Patriot 11 начальников и 2 подчинённых

Средняя зарплата в организации составляет 47,71 тыс. леев, отметил экономический аналитик Думитру Барбалат.

Барбалат: В Центре Patriot 11 начальников и 2 подчинённых.
Барбалат: В Центре Patriot 11 начальников и 2 подчинённых.

«Анна Ревенко завершила свой мандат во главе Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации Patriot. Об этом она, как и многие другие, сообщила через Facebook Марку Цукербергу. Хотя легально центр был создан по инициативе и согласно статье 11 закона №242/2023 и находится в подчинении президента», — написал экономист в соцсети, сообщает logos-press.md

Особое любопытство вызывает структура центра: директор, два управления, 6 отделов и две службы. В штатном расписании — 13 единиц. То есть всего 2 подчиненных на 11 начальников.

В текущем году расходы на персонал – 6 млн 015 тыс. леев. То есть в среднем по 47,71 тыс. леев на единицу персонала.

«По сравнению со всеми другими госструктурами, финансируемыми из госбюджета, это самые высокие подобные расходы/зарплаты», — констатирует Думитру Барбалат.

5 августа стало известно, что учреждение возглавила экс-глава СТР Лилиана Вицу.

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Источник
logos.press.md logologos
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