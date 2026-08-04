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ipn.md logoipn
4 Августа 2026, 17:21
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В Молдове предложили изменить определение дезинформации

К ней хотят отнести умышленное распространение ложной информации, способной повлиять на общественный порядок или национальную безопасность.

В Молдове предложили изменить определение дезинформации.
В Молдове предложили изменить определение дезинформации.

Это положение содержится в законопроекте, зарегистрированном в Парламенте группой депутатов PAS, передает ipn.md

Проект предусматривает и новые обязательства для телеканалов. Они должны будут транслировать как минимум 50% программ, передаваемых в период с 06:00 до 24:00, на румынском языке или с дубляжом на румынский язык. Также телеканалы должны будут выделять часть эфирного времени аудиовизуальным произведениям, созданным независимыми производителями из Республики Молдова и Европы.

Предлагаемые изменения также расширяют требования по доступности медийных услуг для людей с ограниченными возможностями. Национальные и региональные поставщики будут обязаны обеспечивать перевод на язык жестов или субтитры для выпусков новостей, транслируемых в часы максимальной аудитории, официальных сообщений и сообщений о чрезвычайных ситуациях, а также как минимум для 10% ежемесячного объёма вещания.

Согласно проекту, музыкальные телеканалы и радиостанции должны будут включать в свои программы не менее 30% музыки на румынском языке и не менее 20% произведений исполнителей и продюсеров из Республики Молдова.

Ещё одно положение касается создания регионального общественного поставщика медиауслуг для АТО Гагаузия. Новое учреждение должно иметь директора, назначаемого по результатам конкурса на семилетний срок, наблюдательный совет в составе пяти членов и финансирование за счёт субсидий из регионального бюджета и собственных доходов.

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Источник
ipn.md logoipn
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