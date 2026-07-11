Слусарь: Я не разделяю мнения, что Мунтяну хотел навести порядок, а ему не дали.

Исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь прокомментировал отставку Александра Мунтяну.

"Я не разделяю позицию о том, что герой премьер-министр хотел навести порядок во всем. Комиссар Каттани пришел к президенту и вдруг ему сказали "нет", а он обиделся и ушел", - заявил Слусарь в одной из передач.

Слусарь добавил, что не может согласиться с простым вопросом, который напрашивается в данном случае: "А кто мешал за 8 месяцев?".

"Была полнота власти, ты - премьер-министр, по Конституции, у тебя есть все полномочия. Если тебя кто-то неофициально сдерживает по рукам и ногам, так выйди и скажи: "Я хочу сделать то и то, а мне не дают". Если ты не мог сказать это за восемь месяцев, то скажи хотя бы тогда, когда ты ушел.

Мы не видели его борьбы за очистку госпредприятий. То, что произошло на госпредприятиях, в MoldATSA, выяснил ни премьер-министр, ни какие-то контрольные органы, ни президент, ни депутаты, а выяснили несколько журналистов", - добавил Слусарь.