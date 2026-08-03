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Infotag.md logoInfotag
3 Августа 2026, 23:11
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Александр Тарнавский: Отказ от компромисса привел к ослаблению полномочий Гагаузии

Депутат Народного собрания Гагаузии заявил, что обсуждаемый законопроект, касающийся избирательной системы автономии, стал следствием отказа от своевременного правового диалога и поиска компромисса между Комратом и Кишиневом.

Александр Тарнавский: Отказ от компромисса привел к ослаблению полномочий Гагаузии.
Александр Тарнавский: Отказ от компромисса привел к ослаблению полномочий Гагаузии.

Комментируя в своем блоге ситуацию, он напомнил, что в мае-июне предлагался согласованный вариант организации выборов депутатов НСГ, который полностью соответствовал закону «Об особом правовом статусе Гагаузии». Документ предусматривал сохранение за НСГ полномочий по назначению даты выборов и формированию регионального избирательного органа, передает infotag.md

Депутат отметил, что для «предотвращения возможной блокировки выборов через судебные инстанции предлагалось признать термины «Центральная избирательная комиссия» (ЦИК) и «Центральный избирательный совет» юридическими синонимами».

По его словам,  «такой подход опирался на практику Конституционного суда (КС) Молдовы 1999 г., когда различия в терминологии не стали препятствием для функционирования органов власти».

«Из-за отсутствия компромисса и затянувшихся споров после решения КС РМ от 9 июля центральные власти предложили собственные изменения законодательства. Они предусматривают передачу ЦИК Молдовы полномочий по назначению председателя Центрального избирательного совета Гагаузии, а также сокращение числа членов регионального избиркома, делегируемых органами власти автономии. 

Такие изменения снижают уровень самостоятельности избирательной системы Гагаузии и ослабляют действие Закона об особом правовом статусе автономии в избирательной сфере. Споря о названиях, мы потеряли и название, и содержание», — заявил Тарнавский.

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