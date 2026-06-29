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logos.press.md logologos
29 Июня 2026, 08:58
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Молдова входит в число стран с низким уровнем неравенство доходов

Молдова входит в первые 15 стран мира, в которых разрыв между богатыми и бедными (т.н. индекс Джини) меньше всего.

Молдова входит в число стран с низким уровнем неравенство доходов.
Молдова входит в число стран с низким уровнем неравенство доходов.

А с учётом того, что больше трети жителей нашей страны живёт ниже уровня нищеты, получается, что и те, кто в Молдове считаются «богатыми», по мировым меркам относятся, в лучшем случае, к среднему или верхнему среднему классу, сообщает logos-press.md

Что такое индекс Джини

Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) – это статистический показатель, который измеряет уровень экономического неравенства, а именно неравномерность распределения доходов или богатства между гражданами определенной страны или региона. Его разработал в начале XX века итальянский экономист Коррадо Джини. Чем выше коэффициент, тем больше разрыв между бедными и богатыми слоями населения – 1% означает равенство доходов населения, 100% – весь доход сосредоточен в одних руках.

Индекс Джини в странах мира-2025

По данным Всемирного банка на 24 июня 2026 года, в первую пятерку вошли Словакия (23,8), Беларусь (24,4 %), Кирибати (24,7%), Словения (24,7%) и Индия (25,5%). Далее идут Украина (25,6%), Нидерланды (25,7%), Чехия (25,7%), ОАЭ (26,4%), Сирия (26,4%), Норвегия (26,5%), Азербайджан (26,6%) и сразу три страны с индексом 26,8% – Исландия, Бельгия и Молдова.

Для сравнения, в США индекс 41,8%, в Германии 33,7%, в России 33%, в Румынии 29,8%.

Наибольший разрыв в доходах между богатыми и бедными зафиксировали в ЮАР (51,4%), Колумбии (54,4%), Эсватини (54,6%), Ботсване (54,9%) и Намибии (59,1%).

Источник
logos.press.md logologos
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