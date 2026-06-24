theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
24 Июня 2026, 18:00
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

MoldATSA о зарплатах сотрудников: Они напрямую связаны с ростом воздушного трафика

Государственное предприятие MoldATSA заявило в официальном сообщении, что не финансируется из государственного бюджета и не получает средства за счёт налогов граждан.

MoldATSA о зарплатах сотрудников: Они напрямую связаны с ростом воздушного трафика.
MoldATSA о зарплатах сотрудников: Они напрямую связаны с ростом воздушного трафика.

Это уточнение сделано на фоне появившейся в публичном пространстве информации о том, что пресс-секретарь предприятия получала зарплату в размере 120 тысяч леев в месяц. В связи с этим в компании назвали ряд появившихся комментариев и мнений «тенденциозными и манипулятивными», сообщает agora.md

В MoldATSA подчеркнули, что источником финансирования предприятия являются исключительно аэронавигационные сборы, которые частные авиакомпании платят за услуги по обеспечению полётов в воздушном пространстве страны.

«Для аэронавигационных предприятий в системе Eurocontrol, частью которой является и Республика Молдова, в соответствии с международными стандартами около 65% доходов направляется на расходы по персоналу (оплату труда)», — говорится в сообщении предприятия.

Также в MoldATSA отметили, что если предприятие получает сверхприбыль, превышающую примерно 5%, этот излишек возвращается пользователям услуг — авиакомпаниям — в соответствии с международными нормами.

«Иными словами, государство получает доходы за счёт налогообложения заработных плат и возможной прибыли предприятия в пределах 5% (дивидендов)», — пояснили в компании.

В MoldATSA добавили, что расходы на аэронавигационное обслуживание составляют лишь 3–5% от общих затрат авиакомпаний и практически не влияют на конечного потребителя — пассажира.

«Заработные платы в аэронавигационных предприятиях прямо пропорциональны и связаны с ростом воздушного трафика. Работа осуществляется круглосуточно и включает управление воздушным движением, навигационное и радиолокационное обслуживание, управление аэронавигационной информацией и метеорологическое обеспечение», — заявили в предприятии.

Напомним, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, была принята на работу в MoldATSA в июне 2025 года на должность пресс-секретаря. По данным СМИ, её ежемесячная зарплата могла достигать 120 тысяч леев.

23 июня Табурчану объявила об увольнении и заявила, что намерена вернуть часть полученных выплат.

В тот же день Агентство публичной собственности (АПС) назначило дополнительную проверку в MoldATSA. Ревизионная комиссия предприятия должна установить, соблюдались ли нормы законодательства при начислении заработной платы и премий.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте