MoldATSA о зарплатах сотрудников: Они напрямую связаны с ростом воздушного трафика.

Государственное предприятие MoldATSA заявило в официальном сообщении, что не финансируется из государственного бюджета и не получает средства за счёт налогов граждан.

Это уточнение сделано на фоне появившейся в публичном пространстве информации о том, что пресс-секретарь предприятия получала зарплату в размере 120 тысяч леев в месяц. В связи с этим в компании назвали ряд появившихся комментариев и мнений «тенденциозными и манипулятивными», сообщает agora.md

В MoldATSA подчеркнули, что источником финансирования предприятия являются исключительно аэронавигационные сборы, которые частные авиакомпании платят за услуги по обеспечению полётов в воздушном пространстве страны.

«Для аэронавигационных предприятий в системе Eurocontrol, частью которой является и Республика Молдова, в соответствии с международными стандартами около 65% доходов направляется на расходы по персоналу (оплату труда)», — говорится в сообщении предприятия.

Также в MoldATSA отметили, что если предприятие получает сверхприбыль, превышающую примерно 5%, этот излишек возвращается пользователям услуг — авиакомпаниям — в соответствии с международными нормами.

«Иными словами, государство получает доходы за счёт налогообложения заработных плат и возможной прибыли предприятия в пределах 5% (дивидендов)», — пояснили в компании.

В MoldATSA добавили, что расходы на аэронавигационное обслуживание составляют лишь 3–5% от общих затрат авиакомпаний и практически не влияют на конечного потребителя — пассажира.

«Заработные платы в аэронавигационных предприятиях прямо пропорциональны и связаны с ростом воздушного трафика. Работа осуществляется круглосуточно и включает управление воздушным движением, навигационное и радиолокационное обслуживание, управление аэронавигационной информацией и метеорологическое обеспечение», — заявили в предприятии.

Напомним, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, была принята на работу в MoldATSA в июне 2025 года на должность пресс-секретаря. По данным СМИ, её ежемесячная зарплата могла достигать 120 тысяч леев.

23 июня Табурчану объявила об увольнении и заявила, что намерена вернуть часть полученных выплат.

В тот же день Агентство публичной собственности (АПС) назначило дополнительную проверку в MoldATSA. Ревизионная комиссия предприятия должна установить, соблюдались ли нормы законодательства при начислении заработной платы и премий.