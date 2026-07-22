Журналист Дмитрий Чорич стал пресс-секретарем нового правительства.

Премьер-министр Василий Тофан объявил, что журналист Дмитрий Чорич займет должность пресс-секретаря Правительства Республики Молдова.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, глава Кабинета министров отметил, что Дмитрий Чорич имеет около 20 лет опыта работы в сфере СМИ и известен запуском нескольких цифровых медиапроектов, передает stiri.md

«Рад сообщить, что пресс-секретарем Правительства Республики Молдова станет Дмитрий Чорич — медиаменеджер и журналист, известный запуском нескольких цифровых медиапродуктов. У Дмитрия 20-летний опыт в этой сфере, и он очень хорошо понимает медиаландшафт Молдовы», — заявил Василий Тофан.

Премьер подчеркнул, что одним из приоритетов нового правительства является активное информирование общества о действиях и решениях Кабинета министров, и выразил уверенность, что Дмитрий Чорич подходит для этой ответственности.

«В правительстве мы ставим перед собой задачу активно рассказывать обо всем, что делаем, и я уверен, что Дмитрий Чорич — тот человек, который сможет помочь мне в этом направлении», — отметил премьер-министр.