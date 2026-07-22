theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
22 Июля 2026, 10:52
1 199
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Журналист Дмитрий Чорич стал пресс-секретарем нового правительства

Премьер-министр Василий Тофан объявил, что журналист Дмитрий Чорич займет должность пресс-секретаря Правительства Республики Молдова.

Журналист Дмитрий Чорич стал пресс-секретарем нового правительства.
Журналист Дмитрий Чорич стал пресс-секретарем нового правительства.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, глава Кабинета министров отметил, что Дмитрий Чорич имеет около 20 лет опыта работы в сфере СМИ и известен запуском нескольких цифровых медиапроектов, передает stiri.md

«Рад сообщить, что пресс-секретарем Правительства Республики Молдова станет Дмитрий Чорич — медиаменеджер и журналист, известный запуском нескольких цифровых медиапродуктов. У Дмитрия 20-летний опыт в этой сфере, и он очень хорошо понимает медиаландшафт Молдовы», — заявил Василий Тофан.

Премьер подчеркнул, что одним из приоритетов нового правительства является активное информирование общества о действиях и решениях Кабинета министров, и выразил уверенность, что Дмитрий Чорич подходит для этой ответственности.

«В правительстве мы ставим перед собой задачу активно рассказывать обо всем, что делаем, и я уверен, что Дмитрий Чорич — тот человек, который сможет помочь мне в этом направлении», — отметил премьер-министр.

Журналист Дмитрий Чорич стал пресс-секретарем нового правительства

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте