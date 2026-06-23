Эксперты подсчитали, насколько вырастут цены после налоговой реформы правительства.

Предложенная правительством налоговая реформа вызывает оживленные споры между властью и оппозицией.

Ее критикуют за неизбежный рост цен, вызванный повышением НДС на базовые продукты и услуги. Правительство заявляет, что «большинство» граждан не пострадает.

Эксперты Europa Libera провели расчеты и представили потенциальные цены на продукты и услуги после подорожаний.

Начали с самой большой статьи расходов гражданина Молдовы за год. По данным Национального бюро статистики, почти половина расходов человека уходит на еду и безалкогольные напитки — 41%.

Введение единой ставки НДС в 20% окажет значительное влияние на основные продукты питания, для которых сейчас действует сниженная ставка НДС в 8%.

Europa Libera проанализировала цены на 15 продуктов, которые часто входят в потребительскую корзину семьи в Молдове. Журналисты изучили цены в крупных супермаркетах, а также те, которые в этот период предлагают торговцы на Центральном рынке Кишинева.

Из графиков видно, что если сегодня купить эти 15 продуктов, придется заплатить около 680 леев.

Повышение НДС с 8% до 20% означает фактический рост цен примерно на 10%. Именно 10%, а не 12%, как может показаться, потому что НДС — это не рост базовой цены товара, а увеличение налога, который собирает государство с каждой сделки. Однако на практике это отражается на цене.

Но помимо НДС есть и инфляция, то есть фактический рост цен на товары. Национальный банк Молдовы ориентируется на инфляцию около 5%, что также создает дополнительное давление на цены.

Если учесть повышение НДС и прогнозируемую инфляцию, тот же набор из 15 продуктов может стоить в 2027 году более 780 леев. Это примерно на 100 леев больше, чем сегодня.

Но семье нужны не только хлеб, молоко или курица, но и электроэнергия, отопление и вода. Сейчас на эти услуги действует НДС 8%, который также планируется повысить до 20%.

Вот расчеты по пунктам.

Национальное бюро статистики оценивает, что в среднем гражданин Молдовы в 2025 году тратит 5 000 леев в месяц, из которых 16,2% приходится на «жилье, воду, электричество и топливо».

Это около 800 леев. После повышения НДС — около 880 леев, а с учетом инфляции — 924 леев.

Таким образом, прибавка составит 124 лея только по этой категории, но это средний показатель. Расходы на энергию зимой значительно выше.

Лекарства также не останутся вне налоговых изменений. Здесь сложно учитывать все факторы, так как часть лекарств компенсируется, а часть медицинских услуг покрывается страховкой.

Тем не менее, по данным Национального бюро статистики, в среднем житель Молдовы тратил в прошлом году около 230 леев на «лекарства и медицинские услуги».

Повышение НДС и инфляция дадут следующий эффект:

Итого — еще 25 леев сверху. В сумме — около 250 леев дополнительных расходов на человека в месяц, если исходить из крайне условного сценария, что человек потребляет только указанные продукты и услуги.

Если добавить остальные расходы — одежду, отдых, мелкие покупки и т. д. — сумма становится выше.

Споры между властью и оппозицией

Министр финансов заявил в конце прошлой недели в эфире Jurnal TV, что «для подавляющего большинства населения, или примерно 80% граждан, возможный эффект не должен превышать 200 леев в месяц».

Для «большинства» тех, кто пострадает от роста цен, министр предлагает меры поддержки, такие как «пособия за труд» в размере 200 леев или возможные компенсации на энергию.

Лидер оппозиции, председатель Партии социалистов Игорь Додон, раскритиковал налоговую реформу, заявив, что она не «отвечает национальным интересам Республики Молдова и наших граждан».

«Если эти меры будут приняты, они могут вызвать цепной рост цен на товары и услуги, что приведет к дальнейшему обеднению населения. В такой ситуации государство обязано индексировать пенсии и зарплаты, чтобы люди не потеряли покупательную способность».

Об индексации зарплат уже говорится в налоговом плане правительства, хотя речь не идет о реальном повышении.

А именно: налоговый план на 2027 год снижает подоходный налог с 12% до 7% и взнос на медстрахование с 9% до 7%, переносит социальный взнос (21%) на работника через увеличение брутто-зарплаты и заменяет личную необлагаемую сумму прямой выплатой до 500 леев.

Что это значит на практике? Журналисты проанализировали три сценария зарплат: минимальную, среднюю и выше средней — 25 000 леев.

Для работника дополнительные деньги в зарплате в основном уйдут на более дорогие товары и услуги из-за повышения НДС и инфляции.

Обратите внимание: у работника с минимальной зарплатой прирост составит 6 леев — примерно стоимость одного пучка зеленого лука.

Пока неясно, что будет с пенсионерами — почти треть населения Молдовы (670 000 человек на начало года), со средней пенсией около 4 500 леев.

Пенсии были проиндексированы на 6,84% в апреле, однако в документе «Фискальная политика - 2027» нет упоминаний о пенсионерах.