Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе.

Исполняющий обязанности министра энергетики Дорин Жунгиету посетил Кишинёвскую электростанцию, чтобы проверить этап подготовки перед вводом под напряжение, а также перед пуском воздушной линии электропередачи Вулканешты–Кишинёв.

Министр вновь подчеркнул, что сроки, взятые на себя подрядчиком для завершения работ, должны быть соблюдены, передаёт moldpres.md

Министр энергетики отметил, что проект находится на решающей стадии реализации.

«Сегодня я вновь приехал на Кишинёвскую электростанцию, чтобы лично проверить этап подготовки перед её вводом под напряжение и перед пуском воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты–Кишинёв, самого важного энергетического инфраструктурного проекта последних десятилетий. Мы находимся на решающем этапе», — заявил Дорин Жунгиету.

По его словам, за последние недели были установлены и подключены командные, защитные и измерительные устройства для ячейки 400 кВ, а в настоящее время продолжаются работы по интеграции вторичных цепей и необходимые проверки для ввода в эксплуатацию всей установки.

Параллельно завершается создание системы защиты автотрансформаторов — наиболее важных устройств подстанции. Министр сообщил, что впервые в Республике Молдова внедряется современная технология на основе закачки азота во внутреннее пространство автотрансформаторов, что значительно снижает риск возникновения пожаров и повышает уровень безопасности и надёжности всей инфраструктуры.

Находясь на строительной площадке, глава ведомства обсудил с подрядчиком и техническими командами последние виды работ, которые необходимо завершить до ввода объекта под напряжение, и повторно подчеркнул, что сроки, принятые подрядчиком для завершения работ, должны быть соблюдены.