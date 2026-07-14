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moldpres.md logomoldpres
14 Июля 2026, 19:27
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Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе

Исполняющий обязанности министра энергетики Дорин Жунгиету посетил Кишинёвскую электростанцию, чтобы проверить этап подготовки перед вводом под напряжение, а также перед пуском воздушной линии электропередачи Вулканешты–Кишинёв.

Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе.
Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе.

Министр вновь подчеркнул, что сроки, взятые на себя подрядчиком для завершения работ, должны быть соблюдены, передаёт moldpres.md

Министр энергетики отметил, что проект находится на решающей стадии реализации.

«Сегодня я вновь приехал на  Кишинёвскую электростанцию, чтобы лично проверить этап подготовки перед её вводом под напряжение и перед пуском воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты–Кишинёв, самого важного энергетического инфраструктурного проекта последних десятилетий. Мы находимся на решающем этапе», — заявил Дорин Жунгиету.

По его словам, за последние недели были установлены и подключены командные, защитные и измерительные устройства для ячейки 400 кВ, а в настоящее время продолжаются работы по интеграции вторичных цепей и необходимые проверки для ввода в эксплуатацию всей установки.

Параллельно завершается создание системы защиты автотрансформаторов — наиболее важных устройств подстанции. Министр сообщил, что впервые в Республике Молдова внедряется современная технология на основе закачки азота во внутреннее пространство автотрансформаторов, что значительно снижает риск возникновения пожаров и повышает уровень безопасности и надёжности всей инфраструктуры.

Находясь на строительной площадке, глава ведомства обсудил с подрядчиком и техническими командами последние виды работ, которые необходимо завершить до ввода объекта под напряжение, и повторно подчеркнул, что сроки, принятые подрядчиком для завершения работ, должны быть соблюдены.

Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе

Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе

Жунгиету проверил ход работ на Кишинёвской электростанции: Мы на решающем этапе

Источник
moldpres.md logomoldpres
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