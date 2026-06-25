Жунгиету: Испытания на ЛЭП Вулканешты – Кишинёв начнутся в конце июня.

Испытания и подача напряжения на ЛЭП Вулканешты – Кишинёв должны начаться в конце текущего месяца. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету, подчеркнув, что «этот этап является решающим перед вводом линии в эксплуатацию».

Министр вчера посетил строительную площадку Кишинёвской электростанции, чтобы проверить состояние выполняемых работ, пишет moldpres.md

«Это один из самых важных проектов энергетической инфраструктуры в истории Республики Молдова. Мы обсудили с представителями подрядчика и команды по реализации проекта темпы работ и последующие этапы. Я потребовал, чтобы все оставшиеся виды деятельности были выполнены без каких-либо компромиссов в части качества и соблюдения сроков. Представители подрядчика представили общую ситуацию и заверили меня, что работы будут завершены в соответствии с графиком. Так, к концу текущего месяца должны начаться испытания и подача напряжения на воздушную линию электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинёв – решающий момент перед вводом в эксплуатацию этой стратегической инвестиции», – заявил Дорин Жунгиету.

Министр подчеркнул, что продолжит внимательно следить за ходом работ до успешного завершения проекта.

«Каждый этап имеет значение, и соблюдение взятых на себя обязательств является ключевым», – добавил Дорин Жунгиету.

Строительные работы по ВЛ Вулканешты – Кишинёв фактически начались в апреле 2024 года и являются частью Проекта развития электроэнергетической системы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость составляет 61 млн евро, из которых около 27 млн евро предназначены для строительства линии.

Непосредственно строительство воздушной линии электропередачи было полностью завершено досрочно, в ноябре, а в начале текущего года были проведены комплексные испытания, в том числе в сложных метеоусловиях, для проверки функциональности и устойчивости инфраструктуры.

Общая протяжённость линии составляет 157 км, она проходит через 35 населённых пунктов в восьми районах, соединяя Вулканештскую электростанцию 400 кВ с Кишинёвской электростанцией 330 кВ. Линия сможет передавать до 630 МВА мощности, что эквивалентно более чем 50% необходимого стране потребления в периоды пиковых нагрузок.

Строительство линии электропередачи Вулканешты-Кишинёв является проектом стратегического значения для энергетической безопасности нашей страны. Новая линия позволит транспортировать электроэнергию из Румынии или других европейских рынков в Кишинёв, минуя Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровском регионе.