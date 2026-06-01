Жунгиету: Проблема энергетики — не количество, а структура возобновляемых источников.

В последние недели эксперты обсуждают необходимость проведения второй аукционной процедуры на 170 МВт ветровых мощностей с обязательным введением систем хранения энергии 44 МВт·ч, инициированной Министерством энергетики Молдовы. Вопрос возник на фоне активного развития возобновляемой энергетики в стране и роста числа проектов, реализуемых без государственной поддержки, пишет rupor.md

По словам министра Дорина Жунгиету, ключевая проблема заключается не в объёмах «зелёной» энергии, а в её структуре и роли в энергосистеме.

Согласно национальным энергетическим целям, Молдова должна развивать сбалансированный энергетический микс, включающий солнечную, ветровую, гидроэнергетику, биогаз и системы накопления энергии. Уже сейчас значительная часть установленной мощности приходится на солнечные электростанции, что формирует структурный перекос.

Быстрый рост солнечной генерации привёл к тому, что производство энергии концентрируется в дневные часы и в тёплый сезон, тогда как пик потребления приходится на вечер и зимний период. В этих условиях ветровая энергетика становится важным элементом балансировки энергосистемы.

Молдова продолжает зависеть от импорта электроэнергии на уровне до 60%, поэтому развитие внутренней генерации и систем хранения энергии становится вопросом энергетической безопасности страны.

«Вопрос не в том, нужна ли Молдове дополнительная возобновляемая энергия, а в том, нужна ли ей именно ветровая энергетика нового поколения, способная работать в нужные часы и сезоны», — подчеркнул Жунгиету.

По его словам, рынок самостоятельно в основном развивает солнечные проекты из-за более низких рисков и быстрой окупаемости, тогда как ветровая энергетика требует долгосрочной предсказуемости доходов, которую и обеспечивает механизм аукциона.

В заключение отмечается, что в ближайшие десятилетия потребление электроэнергии в стране будет расти из-за электрификации транспорта, отопления и промышленности, что требует стратегических решений уже сегодня.