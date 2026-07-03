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deschide.md logodeschide
3 Июля 2026, 22:33
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Жунгиету: Moldelectrica подала напряжение на электрическую подстанцию Вулканешты

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что сегодня, 3 июля, компания Moldelectrica подала напряжение на электрическую подстанцию Вулканешты, которая является частью линии электропередачи Вулканешты – Кишинев.

Жунгиету: Moldelectrica подала напряжение на электрическую подстанцию Вулканешты.
Жунгиету: Moldelectrica подала напряжение на электрическую подстанцию Вулканешты.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с операторами систем передачи электроэнергии Румынии и Украины, передает deschide.md

«Подача напряжения на подстанцию открывает путь к следующему этапу — подаче напряжения на саму линию электропередачи, которая запланирована на следующую неделю. Затем, после завершения испытаний под напряжением, будет подключена и подстанция Кишинев, что позволит завершить этот этап проекта», — заявил Дорин Жунгиету.

По словам министра, соглашение о финансировании строительства линии электропередачи Вулканешты – Кишинев с Всемирным банком продлено до декабря текущего года.

Процедура связана с необходимостью выполнения работ, которые не влияют на эксплуатацию линии. Речь идет о завершении строительства отдельных участков дорог, благоустройстве прилегающих территорий, покраске элементов инфраструктуры и других работах.

Источник
deschide.md logodeschide
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