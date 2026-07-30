Жунгиету о слиянии газовых операторов: Нужно оптимизировать все расходы.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что потребует ускорить реорганизацию 12 газораспределительных предприятий, входящих в состав АО «Молдовагаз». По его словам, этот процесс должен был начаться еще в 2022 году.

Министр считает реформу необходимой для оптимизации расходов и обеспечения более справедливого тарифа на распределение газа, хотя признает, что процесс будет сложным, передает tvrmoldova.md

«Я созову заседание с представителями государства в Совете директоров и потребую четкого плана реорганизации. Он должен быть рассмотрен Наблюдательным советом и утвержден Советом директоров. Мы изучим все предусмотренные законом варианты, чтобы этот процесс начался как можно скорее», — заявил министр.

Жунгиету уточнил, что объединение 12 предприятий в одну компанию не будет простым процессом, однако считает эту меру необходимой для повышения эффективности работы и установления более справедливого тарифа на распределение газа.

Отвечая на вопрос о заявлении директора НАРЭ Алексея Тарана, который утверждал, что сокращение числа сотрудников не окажет существенного влияния на тарифы на газ, министр заявил, что реорганизацию необходимо рассматривать комплексно.

«Необходимо пересмотреть работу всех 12 предприятий «Молдовагаз» и все составляющие тарифа — административные расходы, расходы на закупки и другие затраты. Нужен масштабный план реорганизации, чтобы определить все расходы, которые можно оптимизировать», — объяснил Дорин Жунгиету.

Заявление прозвучало после того, как директор НАРЭ Алексей Таран заявил, что оптимизация работы 12 операторов газораспределения может сократить административные и зарплатные расходы, однако влияние на конечный тариф для потребителей будет ограниченным.

Ранее председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил в Facebook, что руководство компании поддерживает инициативу Министерства энергетики по объединению 12 газораспределительных предприятий в одну компанию. По его словам, необходимые для реформы документы уже подготовлены и будут представлены органам управления «Молдовагаз». Однако окончательное решение остается за акционерами компании — «Газпромом» и государством Республики Молдова.

Вадим Чебан тогда отметил, что реорганизация не окажет немедленного влияния на тарифы на природный газ и в долгосрочной перспективе также не будет иметь существенного влияния на конечную цену для потребителей. «Окончательное решение принадлежит акционерам компании», — подчеркнул он.

Акционерами «Молдовагаз» являются «Газпром» — 50%, администрация Приднестровского региона — 13,44%, Агентство публичной собственности Республики Молдова — 35,33% и другие миноритарные акционеры — 1,23%. «Молдовагаз» владеет 12 газораспределительными предприятиями.

Любые изменения в структуре компании осуществляются с согласия всех акционеров.