Первые 100 километров линии Вулканешты–Кишинёв подключили под напряжение.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Дорин Жунгиету, который ознакомился с ходом работ на объекте.

В ближайшие 24–48 часов участок будет работать в тестовом режиме. За это время специалисты государственного предприятия Moldelectrica проведут проверку его функционирования и основных параметров, передает bani.md

По словам министра, перед подачей напряжения были выполнены все необходимые технические проверки и согласования. Тестирование является частью комплексной программы проверки всех компонентов проекта.

«Эти работы входят в программу комплексного индивидуального тестирования каждой составляющей проекта, которая будет завершена после подачи напряжения на все три компонента одновременно: подстанцию Вулканешты, линию электропередачи и подстанцию Кишинёв», — заявил Дорин Жунгиету.

Линия электропередачи Вулканешты–Кишинёв является одним из ключевых проектов энергетической инфраструктуры Республики Молдова. Ее общая протяженность составляет около 157 километров. Она соединит подстанцию Вулканешты мощностью 400 кВ с подстанцией Кишинёв мощностью 330 кВ и пройдет через 35 населённых пунктов в восьми районах.

После ввода в эксплуатацию линия сможет передавать до 630 МВА мощности, что позволит покрывать более 50% потребления электроэнергии в стране в периоды пиковых нагрузок.

Проект реализуется в рамках Программы развития электроэнергетической системы Республики Молдова при поддержке Группы Всемирного банка. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро предназначены для строительства самой линии. Работы начались в апреле 2024 года.