20 Мая 2026, 19:43
6 695
Министр энергетики проверил строительство ЛЭП Вулканешты–Кишинёв

Министр энергетики Дорин Жунгиету посетил электрическую подстанцию в Кишиневе, где проверил ход работ по строительству стратегической линии электропередачи 400 кВ Вулканешты–Кишинёв.

Во время визита глава ведомства потребовал завершить до конца месяца ключевые работы, необходимые для подачи напряжения на станцию, а остальные этапы — до конца июня. В противном случае подрядчику могут грозить штрафные санкции в размере 10% от стоимости контракта. Об этом говорится в пресс-релизе министерства энергетики.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что подстанция Кишинёва является одним из важнейших объектов проекта энергетической независимости страны, а задержки напрямую влияют на сроки запуска линии.

По данным исполнителей, на объекте продолжается обустройство кабельных каналов, подземных переходов и завершается сборка контейнерного оборудования.

На подстанции в Вулканештах уже установлено основное оборудование и подключены первичные цепи. В ближайшее время планируется подключение систем защиты.

Линия электропередачи Вулканешты–Кишинёв протяжённостью 157 километров проходит через восемь районов и 35 населённых пунктов. Проект реализуется при поддержке Группы Всемирного банка, а его общая стоимость составляет 61 млн евро.

