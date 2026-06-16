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bani.md logobani
16 Июня 2026, 21:26
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Государство готовит отчуждение земель под новую ЛЭП

Власти Молдовы готовят процедуру отчуждения земель для строительства воздушной линии электропередачи 400 кВ Страшены–Гутинаш и модернизации подстанции Страшены 330 кВ.

Государство готовит отчуждение земель под новую ЛЭП.
Государство готовит отчуждение земель под новую ЛЭП.

Проект будет объявлен объектом общественного интереса национального значения, что позволит ускорить реализацию работ, передает bani.md

Соответствующий законопроект, разработанный Министерством энергетики, предусматривает специальный режим экспроприации и ряд исключений из действующего законодательства для ускорения строительства.

Отчуждение земель затронет 25 населённых пунктов в районах Страшены, Калараш, Ниспорены и Хынчешты. В частности, речь идёт о десятках сёл, через которые пройдёт новая линия электропередачи протяжённостью около 70 км на территории Молдовы.

Проект соединит подстанцию Страшены напрямую с энергосистемой Румынии через подстанцию Гутинаш. Также предусмотрена модернизация подстанции Страшены 330 кВ для её интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

Законопроект позволяет выдавать разрешения на строительство без согласия собственников, а также выводить сельскохозяйственные и лесные земли из оборота в силу закона. Работы смогут начинаться до завершения процедур компенсации и оформления прав собственности.

Размер компенсаций пока не определён — их оценка будет проводиться сертифицированными специалистами, а выплаты будут осуществляться из госбюджета через профильное энергетическое учреждение. Владельцы земель смогут оспорить размер компенсаций в суде.

По данным авторов инициативы, проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Молдовы, поскольку позволит диверсифицировать поставки электроэнергии, снизить зависимость от отдельных источников и укрепить связь с европейским рынком. Завершение строительства ожидается к 2032 году.

Источник
bani.md logobani
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