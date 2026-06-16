Государство готовит отчуждение земель под новую ЛЭП.

Власти Молдовы готовят процедуру отчуждения земель для строительства воздушной линии электропередачи 400 кВ Страшены–Гутинаш и модернизации подстанции Страшены 330 кВ.

Проект будет объявлен объектом общественного интереса национального значения, что позволит ускорить реализацию работ, передает bani.md

Соответствующий законопроект, разработанный Министерством энергетики, предусматривает специальный режим экспроприации и ряд исключений из действующего законодательства для ускорения строительства.

Отчуждение земель затронет 25 населённых пунктов в районах Страшены, Калараш, Ниспорены и Хынчешты. В частности, речь идёт о десятках сёл, через которые пройдёт новая линия электропередачи протяжённостью около 70 км на территории Молдовы.

Проект соединит подстанцию Страшены напрямую с энергосистемой Румынии через подстанцию Гутинаш. Также предусмотрена модернизация подстанции Страшены 330 кВ для её интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

Законопроект позволяет выдавать разрешения на строительство без согласия собственников, а также выводить сельскохозяйственные и лесные земли из оборота в силу закона. Работы смогут начинаться до завершения процедур компенсации и оформления прав собственности.

Размер компенсаций пока не определён — их оценка будет проводиться сертифицированными специалистами, а выплаты будут осуществляться из госбюджета через профильное энергетическое учреждение. Владельцы земель смогут оспорить размер компенсаций в суде.

По данным авторов инициативы, проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Молдовы, поскольку позволит диверсифицировать поставки электроэнергии, снизить зависимость от отдельных источников и укрепить связь с европейским рынком. Завершение строительства ожидается к 2032 году.