26 Мая 2026, 09:50
Жителям Молдовы поступают фальшивые звонки от имени Агентства госуслуг

Агентство государственных услуг предупреждает граждан о появлении новых попыток телефонного мошенничества, в которых неизвестные лица незаконно используют имя учреждения для получения персональных данных.

По данным ведомства, случай был зарегистрирован 25 мая, когда в Службу поддержки клиентов обратилась женщина, получившая подозрительный звонок. Неизвестный представился сотрудником Агентства государственных услуг и сообщил, что её удостоверение личности якобы было аннулировано. Под предлогом срочного оформления нового документа звонивший настойчиво требовал предоставить личные данные, пишет rupor.md

Представители Агентства государственных услуг подчёркивают, что учреждение не запрашивает по телефону конфиденциальную информацию, такую как пароли, коды или персональные данные. Единственное исключение — ситуация, когда сам гражданин напрямую обращается в службу поддержки для записи на приём.

Власти рекомендуют гражданам не сообщать личные данные в подобных ситуациях, немедленно завершать разговор и сообщать о таких случаях в Службу 112 или через официальную платформу для сообщений о киберпреступлениях.

По информации Агентства государственных услуг, данный метод является частью схемы социальной инженерии, используемой для незаконного получения данных и совершения мошенничества. Информация о случае передана правоохранительным органам, расследование продолжается.

Источник
