noi.md
26 Мая 2026, 15:36
2 830
За последние 24 часа полиция зарегистрировала 19 случаев телефонного мошенничества

Ущерб составил более 2 миллионов леев. Наибольшая сумма ущерба составила 460 000 леев. 76-летнюю женщину из Кагула фальшивые «юристы» убедили перевести деньги после продажи своей квартиры.

Еще 412 попыток мошенничества были предотвращены благодаря бдительности граждан, передает noi.md

Наиболее распространенные сценарии мошенников: проверка банковских счетов, блокировка мошенничества, защита сбережений и прибыльные инвестиции. 

Полиция рекомендует не сообщать банковские реквизиты или коды подтверждения и немедленно сообщать властям о любых подозрениях.

Источник
noi.md logonoi
