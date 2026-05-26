26 Мая 2026, 15:36
За последние 24 часа полиция зарегистрировала 19 случаев телефонного мошенничества
Ущерб составил более 2 миллионов леев. Наибольшая сумма ущерба составила 460 000 леев. 76-летнюю женщину из Кагула фальшивые «юристы» убедили перевести деньги после продажи своей квартиры.
Еще 412 попыток мошенничества были предотвращены благодаря бдительности граждан, передает noi.md
Наиболее распространенные сценарии мошенников: проверка банковских счетов, блокировка мошенничества, защита сбережений и прибыльные инвестиции.
Полиция рекомендует не сообщать банковские реквизиты или коды подтверждения и немедленно сообщать властям о любых подозрениях.