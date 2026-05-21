21 Мая 2026, 16:44
Молдова под атакой телефонных мошенников: ущерб превысил 2 млн леев за сутки

За последние 24 часа полиция зарегистрировала 21 случай телефонного мошенничества, а общий ущерб превысил 2 миллиона леев. При этом ещё 222 попытки обмана удалось вовремя выявить и предотвратить.

Правоохранители предупреждают, что злоумышленники могут звонить под разными предлогами, чтобы получить личные или банковские данные, используя настойчивые звонки или SMS с кодами подтверждения, сообщает zdg.md

«После получения кода по SMS мошенники снова связываются с жертвой и пытаются убедить её передать конфиденциальную информацию. Таким образом можно потерять значительные суммы денег. Призываем граждан сохранять бдительность и говорить с родителями, бабушками, дедушками и близкими о подобных схемах мошенничества», — говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщала, что ряд граждан получали звонки и сообщения от лиц, представлявшихся сотрудниками госучреждений, банков, компаний Moldcell и Premier Energy, а также курьерами. В полиции подчеркнули, что речь идёт о мошеннических схемах.

Напомним, за предыдущие сутки в стране было зарегистрировано 23 случая мошенничества. В 18 из них пострадавшие перевели злоумышленникам крупные суммы денег. Общий ущерб составил более 3,7 миллиона леев.

