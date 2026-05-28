МВД: Мошенничеств стало больше, но ущерб сократился вдвое.

При этом, по ее словам, общий ущерб от подобных преступлений сократился примерно на 50%, сообщает realitatea.md

«Разница между 2025 и 2026 годами составляет около 150 миллионов леев, однако за точными данными прошу обращаться в полицию», — отметила глава МВД.

Министр также призвала граждан не реагировать на подозрительные SMS-сообщения и звонки, а в случае получения подобных сообщений обращаться по номеру 112.

В МВД напомнили, что наиболее распространенными схемами мошенников остаются «проверка» банковских счетов, предотвращение якобы подозрительных операций, «защита» сбережений, а также предложения быстрых и выгодных инвестиций.