28 Мая 2026, 08:10
МВД: Мошенничеств стало больше, но ущерб сократился вдвое
Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заявила, что в 2026 году количество уголовных дел по фактам мошенничества выросло на 20%.
При этом, по ее словам, общий ущерб от подобных преступлений сократился примерно на 50%, сообщает realitatea.md
«Разница между 2025 и 2026 годами составляет около 150 миллионов леев, однако за точными данными прошу обращаться в полицию», — отметила глава МВД.
Министр также призвала граждан не реагировать на подозрительные SMS-сообщения и звонки, а в случае получения подобных сообщений обращаться по номеру 112.
В МВД напомнили, что наиболее распространенными схемами мошенников остаются «проверка» банковских счетов, предотвращение якобы подозрительных операций, «защита» сбережений, а также предложения быстрых и выгодных инвестиций.