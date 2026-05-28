theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
28 Мая 2026, 08:10
485
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

МВД: Мошенничеств стало больше, но ущерб сократился вдвое

Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заявила, что в 2026 году количество уголовных дел по фактам мошенничества выросло на 20%.

МВД: Мошенничеств стало больше, но ущерб сократился вдвое.
МВД: Мошенничеств стало больше, но ущерб сократился вдвое.

При этом, по ее словам, общий ущерб от подобных преступлений сократился примерно на 50%, сообщает realitatea.md

«Разница между 2025 и 2026 годами составляет около 150 миллионов леев, однако за точными данными прошу обращаться в полицию», — отметила глава МВД.

Министр также призвала граждан не реагировать на подозрительные SMS-сообщения и звонки, а в случае получения подобных сообщений обращаться по номеру 112.

В МВД напомнили, что наиболее распространенными схемами мошенников остаются «проверка» банковских счетов, предотвращение якобы подозрительных операций, «защита» сбережений, а также предложения быстрых и выгодных инвестиций.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте