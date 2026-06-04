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tv8.md logotv8
4 Июня 2026, 21:21
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С июня 2026 года в Молдове начнут возмещаться расходы на новые лекарства

Новые лекарственные препараты будут компенсироваться из обязательных фондов медицинского страхования.

С июня 2026 года в Молдове начнут возмещаться расходы на новые лекарства.
С июня 2026 года в Молдове начнут возмещаться расходы на новые лекарства.

Речь идёт о препаратах, предназначенных для пациентов с эндометриозом, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов, нуждающихся в иммунодепрессивной терапии после трансплантации органов. Назначение этих препаратов станет возможным с июня 2026 года после публикации соответствующего распоряжения в Monitorul Oficial, передает tv8.md

Согласно пресс-релизу Национальной компании медицинского страхования (НКМС), препарат Dienogestum, продающийся в аптеках под двумя торговыми названиями, будет частично компенсироваться при лечении эндометриоза. Препарат помогает уменьшить боль и замедлить прогрессирование заболевания, помогая пациентам контролировать симптомы и улучшать качество жизни в долгосрочной перспективе.

Список компенсируемых препаратов также пополнился комбинированным препаратом, состоящим из двух активных веществ, розувастатина и эзетимиба, предназначенным для лечения первичной или семейной гиперхолестеролемии. Он также может применяться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ишемической болезнью сердца и анамнезом острого коронарного синдрома.

Комбинация двух веществ позволяет более эффективно снизить уровень холестерина и риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Препарат будет частично компенсирован, и пациенты смогут выбирать в аптеках из трех доступных торговых наименований.

Одновременно с этим были расширены терапевтические показания к применению метилпреднизолона, препарата, предназначенного для иммуносупрессивной терапии пациентов после трансплантации органов. Пациенты смогут воспользоваться компенсированным лечением через информационную систему eRețeta и получат доступ к двум торговым наименованиям в аптеках, одно из которых будет полностью компенсироваться.

Расширение списка направлено на улучшение доступа пациентов к эффективному лечению, снижение их финансового бремени и обеспечение непрерывности лечения в случае хронических заболеваний.

Компенсированные препараты смогут назначать семейные врачи, а в зависимости от терапевтических показаний — кардиологи или гинекологи.

Источник
tv8.md logotv8
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