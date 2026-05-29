В аптеках Молдовы появятся новые лекарства: одобрено 67 препаратов

Комиссия по лекарственным средствам при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM) выдала разрешения на продажу 67 медикаментов. Из них 41 наименование — это абсолютно новые для молдавского рынка препараты.

В список впервые авторизованных лекарств вошли социально значимые препараты:

  • «Сиднофарм» (Sydnopharm): средство для лечения нарушений кровообращения в коронарных артериях. Его будут применять для профилактики и долгосрочного лечения стенокардии. Препарат предназначен для пожилых людей, а также пациентов, которым не подходят или не помогают другие аналоги.
  • «Ресинив» (Resyniv): раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах. Препарат разработан для лечения остеопороза у мужчин и женщин в период постменопаузы. Он помогает снизить риск опасных переломов позвоночника.
  • Витамин C (раствор для инъекций): жидкая форма витамина будет использоваться при искусственном питании, для лечения тяжелого дефицита витамина C у взрослых (когда таблетки не помогают), а также при лечении метгемоглобинемии у детей.

По данным Министерства здравоохранения, сейчас Государственный регистр лекарственных средств Молдовы включает около 4 000 наименований. Это в два раза меньше, чем в прошлые годы, когда на рынке страны было доступно порядка 8 000 видов медикаментов. Власти продолжают работу по обновлению перечня и привлечению новых производителей, передает rupor.md

