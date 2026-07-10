Житель Кишинева получил два года тюрьмы за пьяную езду и погоню с полицией.

Прокуратура муниципия Кишинев сообщила о вынесении приговора 43-летнему мужчине, признанному виновным в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения без водительского удостоверения.

По данным следствия, в ночь на 4 мая 2026 года мужчина сел за руль автомобиля Mazda 626 и ездил по Кишиневу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает pulsmedia.md

Его заметил очевидец, который обратил внимание на характерные признаки опьянения и попытался убедить мужчину отказаться от поездки. Однако водитель проигнорировал предупреждения и продолжил движение, после чего свидетель позвонил в службу 112.

Прибывшие полицейские обнаружили автомобиль и потребовали, чтобы водитель остановился, однако тот проигнорировал законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Во время преследования он совершил несколько опасных маневров, в том числе запрещенный обгон, создав угрозу безопасности дорожного движения.

После непродолжительной погони автомобиль был остановлен.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения. Кроме того, полицейские обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя и невнятную речь.

Проверка с помощью алкотестера Drager показала содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 1,32 мг/л, что почти в четыре раза превышает порог сильного алкогольного опьянения.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в упрощенном порядке на основании доказательств, собранных в ходе следствия.

Как отмечает прокуратура, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В 2015 году он был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за побег из мест лишения свободы.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.