Житель Кишинёва получил три года тюрьмы за две пьяные аварии.

Генеральная прокуратура сообщила, что 32-летний житель Кишинёва признан виновным в двух эпизодах управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к дорожно-транспортным происшествиям.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа. Также суд решил лишить его права управлять транспортными средствами, пишет zdg.md

«Согласно материалам дела, ночью 17 января 2026 года обвиняемый, употребив алкоголь, сел за руль своего автомобиля Mercedes S400 и, двигаясь по Кишиневу, потерял контроль над транспортным средством и врезался в металлический забор жилого комплекса.

Свидетели происшествия обратились в полицию по номеру 112, отметив, что водитель находился в автомобиле один, был дезориентирован, говорил невнятно, терял равновесие, были видны признаки опьянения. После прибытия полиции он вел себя агрессивно, пытался скрыться и оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Позже, 4 марта 2026 года, тот же обвиняемый, управляя тем же автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованный на улице Кишинева автомобиль. В результате удара оба транспортных средства получили повреждения.

И в этом случае свидетели также заметили, что у подсудимого были явные признаки опьянения, проявлявшиеся в невнятной речи, сильном запахе алкоголя, шаткой походке и агрессивном поведении. Его поведение было заснято на видео очевидцем, и записи были переданы в следственный орган», — пояснили в прокуратуре.

В обоих случаях, по данным Генпрокуратуры, водителю было предложено пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе и сдать биологические образцы, но он категорически отказался от этих процедур, что было зафиксировано сотрудниками полиции в соответствии с законом.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и потребовал, чтобы дело было рассмотрено на основании доказательств, представленных в ходе следствия.

В 2019 году, по данным прокуратуры, он также был наказан за аналогичное деяние: оштрафован и лишен водительских прав на три года.