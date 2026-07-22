Жители Трушен протестуют против строительства площадки для отходов рядом с домами.

В Трушенах местные жители вышли на протест против строительства площадки для сбора крупногабаритных отходов на месте бывшей незаконной свалки. Люди поддерживают сам проект, но требуют перенести его в другое место.

Местные власти, однако, заявляют, что это единственный доступный участок общественной земли, а начатые в июне работы уже невозможно остановить, пишет moldova1.md

Будущая площадка предназначена для бесплатного сбора крупных отходов — например, старой бытовой техники или изношенных шин, которые не вывозятся в рамках обычной службы санитарной очистки. Власти уверяют, что на территории не будет переработки отходов: их будут лишь временно хранить до вывоза специализированными компаниями. Несмотря на это, жители близлежащих домов возмущены тем, что их уведомили только после появления строительной техники на площадке.

«Мы узнаем, что уже опубликовано объявление и работы начались. И только после нашего обращения госпожа мэр вместе с представителями пришла провести консультации. Но это снова не соответствует процедуре, потому что работы уже идут».

«Мы не против этого, если это необходимо, но вот есть участок дальше — пусть делают там. Здесь у нас до сих пор была свалка. У меня дети. Здесь нельзя».

«Кто знает, что они здесь будут делать. Они говорят одно, а потом могут сделать другое», - возмущаются местные жители.

С другой стороны, некоторые жители села считают, что выбранный участок — единственный возможный вариант, поскольку предыдущие администрации передали в частную собственность значительную часть общественных земель коммуны.

«Например, многие соседи, которые больше всех возмущаются, сами хранят во дворах шины, телевизоры и другие вещи, потому что им некуда их девать. У ворот стоят старые машины по 3–4 года. Не знаю, почему их это не беспокоит. Насколько я знаю, мэрия выбрала это место, потому что это единственная земля, которой она располагает».

«Если посмотреть на примеры из Евросоюза и Румынии, такие площадки практически размещают в жилых районах, и они не создают больших неудобств. Думаю, это миф, который некоторые жители пока не понимают».

«Вот канализацию здесь сделали — это им подходит, а поставить два-три контейнера для временного хранения мусора — уже проблема. Если другого места нет», - считают другие жители коммуны.

До недавнего времени на этом участке находилась несанкционированная свалка. Примэрия очистила и рекультивировала территорию специально для нового проекта, который прошел общественные консультации в феврале 2026 года и был единогласно утвержден местным советом.

«Здесь не будет переработки и сортировки. Только жители Трушен, у которых дома есть старые вещи, которые больше нельзя использовать, смогут привезти их сюда — в организованный центр с администратором, подключением к воде, канализации, освещением и всем необходимым. Мы пытались найти другие участки, но, к сожалению, у примэрии нет даже свободных земель для детских площадок в каждом секторе», — заявила примар коммуны Трушены Виорика Берегой.

Проект планируется реализовать до конца 2026 года. Его стоимость составляет около 14 млн леев. Финансирование обеспечат Министерство окружающей среды и примэрия коммуны Трушены.