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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 16:09
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В Кишиневе пытались незаконно слить жидкие отходы на очистной станции

Apă-Canal Chișinău сообщила о попытке незаконного слива жидких отходов на очистной станции муниципия. После этого предприятие объявило об усилении проверок операторов, которые занимаются откачкой и вывозом таких отходов.

В Кишиневе пытались незаконно слить жидкие отходы на очистной станции.
В Кишиневе пытались незаконно слить жидкие отходы на очистной станции.

По данным Apă-Canal Chișinău, один из экономических агентов пытался слить отходы с нарушением условий выданного разрешения. Компания не назвала ни оператора, ни торговый центр, откуда были вывезены отходы, передает rupor.md

Речь идет о жидких отходах, полученных при эксплуатации жироуловителей и песколовок одного из торговых центров. Их пытались выгрузить без соблюдения технических условий и показателей качества, установленных Apă-Canal Chișinău. Специалисты лаборатории контроля сточных вод взяли пробы из автоцистерны. Анализ показал, что показатели не соответствуют условиям разрешения на слив, поэтому выгрузку отходов не допустили.

Apă-Canal Chișinău заявила, что примет меры, предусмотренные законом и договорными условиями. В том числе предприятие намерено начать процедуру отзыва разрешения у оператора и уведомить компетентные органы.

После этого случая проверки операторов по откачке и вывозу жидких отходов усилят. Контроль будут проводить ежедневно, включая выходные, как на пунктах слива на очистной станции, так и по всей цепочке перевозки и удаления отходов.

В Apă-Canal Chișinău предупредили, что незаконный слив может поставить под угрозу работу очистной станции, повредить городскую канализационную инфраструктуру и создать риски для окружающей среды.

Источник
rupor.md logorupor
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