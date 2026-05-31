Ткачук: Административная реформа приведёт к депопуляции и демографической катастрофе.

Депутат подчеркнул, что "из-за отсутствия у правящей партии вменяемой аргументации и ответов по элементарным вопросам, их идея не может даже называться реформой. Потому что она заключается во всевозможных сокращениях, взятых с потолка цифрах и отсутствии ответов на базовые вопросы. Потому что она превратит примэрии исключительно в объекты получения прибыли".

Ткачук назвал этот подход рыночным догматизмом, который приводит только к одному — к депопуляции и демографической катастрофе.

Ткачук отметил, что "тем не менее реформа местного самоуправления необходима. Но Гражданский конгресс не согласен с её версией от PAS. А вот как её надо проводить — это другой вопрос. В этом контексте, депутат рассказал об организованном Фондом Фридриха Эберта во вторник, 26 мая, большом круглом столе, на котором собралось более 150 представителей власти, оппозиции, экспертного сообщества, мэров, представителей Конгресса местных региональных властей и представителей дипломатического корпуса. В рамках этого форума, "Гражданский конгресс" представил своё видение альтернативного проекта местного самоуправления".

"Наша идея заключается в том, что да, реформа нужна, очевидно. Но примэрия — это в первую очередь орган самоуправления. С ней люди сами определяют свою жизнь. Когда вы говорим, что мы развиваем районные центры, мы говорим о городах. Почему мы говорим про 40 городов? Потому что, куда идут люди, когда они бегут из села? Они идут в Кишинёв или сразу летят в Лиссабон. А нам нужно, чтобы развивались территории и регионы. Чтобы развивались малые города.

И предложение "Гражданского конгресса" вызвало огромный интерес у всех. Впервые оппозиционная партия, парламентская сила предлагает альтернативные проекты. Не просто критикует власть", — рассказал Марк Ткачук.

Политик отдельно заявил, что не намерен говорить с позицией власти, поскольку у власти нет позиции, а есть только идея сокращения. "3000 для амалгамаре и 10 районов. Всё. Никакого обоснования. У власти нет ответов. А самое главное — у них нет никакого консенсуса", — подытожил Ткачук.