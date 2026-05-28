Мунтяну — на критику проекта объединения примэрий: Не можем сделать всех счастливыми.

На заседании правительства развернулась дискуссия по проекту о добровольном объединении административно-территориальных единиц. Представители местных властей раскритиковали реформу за отсутствие реального диалога и игнорирование их замечаний, пишет unimedia.info

«Конгресс представил своё заключение, но, к сожалению, замечания почти не были учтены, хотя в проекте есть существенные отклонения с точки зрения соблюдения принципов местной автономии и децентрализации публичных услуг. Нарушен диалог и консультации с представительной ассоциацией. А ведь стандарты Совета Европы — это обязательства, которые взяла на себя Республика Молдова. Я нечасто участвую в заседаниях правительства, но наше место было здесь. Сейчас я пришёл, но получается, что нас пересадили, осталось, чтоб нас за дверь выставили. И на этом консультации с представительными ассоциациями, по сути, заканчиваются», — заявил Виорел Русу, эксперт по правовым вопросам Конгресса местных властей Молдовы (CALM).

«Это одна из самых сложных реформ. Мы не можем сделать всех счастливыми. Мы будем прислушиваться ко всем, мы продолжаем консультации, но сегодня мы должны двигаться вперед», — ответил ему премьер-министр Александру Мунтяну.