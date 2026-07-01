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noi.md logonoi
1 Июля 2026, 12:52
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Жители сел спасаются от жары всеми доступными методами

Жара, установившаяся в последние дни, стала серьёзным испытанием для людей, граждане пытаются справиться со зноем всеми доступными способами.

Жители сел спасаются от жары всеми доступными методами.
Жители сел спасаются от жары всеми доступными методами.

Если строители, водители и пассажиры общественного транспорта вынуждены продолжать работу и поездки в непростых условиях, то во многих сельских населенных пунктах люди предпочитают оставаться дома, из-за чего улицы практически опустели, передает noi.md со ссылкой на info1.md

Так, в селе Русештий Ной Яловенского района жара вынуждает местных жителей проводить большую часть времени в домах или в тени деревьев на собственных участках. По словам сельчан, они выходят на улицу только по необходимости — в магазин или на работу. В остальное время стараются избегать палящего солнца.

«В основном сижу дома, потому что у меня высокое давление», - говорят люди. 

«Ночью стараемся держать окна открытыми, чтобы создать сквозняк и охладить дом, а днем закрываем все жалюзи», - отмечают местные жители. 

Пока сельские жители по возможности избегают пребывания под открытым солнцем, дорожные рабочие продолжают трудиться в условиях сильной жары. 

Они признаются, что уже привыкли работать при столь высоких температурах. Нелегко приходится и пассажирам междугороднего общественного транспорта, где отсутствие кондиционеров делает поездки особенно тяжелыми. Жители Кишинёва также искали способы спастись от жары во вторник. 

Одни приходили с детьми к фонтанам в парках, чтобы освежиться, другие выбирали мороженое или прохладительные напитки. По данным синоптиков, сегодня на всей территории Республики Молдова продолжает действовать жёлтый уровень метеоопасности в связи с сильной жарой.

Источник
noi.md logonoi
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