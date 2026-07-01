Жители сел спасаются от жары всеми доступными методами.

Жара, установившаяся в последние дни, стала серьёзным испытанием для людей, граждане пытаются справиться со зноем всеми доступными способами.

Если строители, водители и пассажиры общественного транспорта вынуждены продолжать работу и поездки в непростых условиях, то во многих сельских населенных пунктах люди предпочитают оставаться дома, из-за чего улицы практически опустели, передает noi.md со ссылкой на info1.md

Так, в селе Русештий Ной Яловенского района жара вынуждает местных жителей проводить большую часть времени в домах или в тени деревьев на собственных участках. По словам сельчан, они выходят на улицу только по необходимости — в магазин или на работу. В остальное время стараются избегать палящего солнца.

«В основном сижу дома, потому что у меня высокое давление», - говорят люди.

«Ночью стараемся держать окна открытыми, чтобы создать сквозняк и охладить дом, а днем закрываем все жалюзи», - отмечают местные жители.

Пока сельские жители по возможности избегают пребывания под открытым солнцем, дорожные рабочие продолжают трудиться в условиях сильной жары.

Они признаются, что уже привыкли работать при столь высоких температурах. Нелегко приходится и пассажирам междугороднего общественного транспорта, где отсутствие кондиционеров делает поездки особенно тяжелыми. Жители Кишинёва также искали способы спастись от жары во вторник.

Одни приходили с детьми к фонтанам в парках, чтобы освежиться, другие выбирали мороженое или прохладительные напитки. По данным синоптиков, сегодня на всей территории Республики Молдова продолжает действовать жёлтый уровень метеоопасности в связи с сильной жарой.