На мир надвигается рекордная жара: NASA выявило зловещие закономерности.

В последние несколько месяцев ученые все больше говорят о том, что этим летом на мир обрушится невероятная жара — главной причиной называют супер-Эль-Ниньо, признаки формирования которого уже наблюдают в Тихом океане. Известно, в год Эль-Ниньо температура поверхности в экваториальной части Тихого океана резко повышается, что в целом делает весь мир значительно теплее, пишет focus.ua

В новом исследовании ученые NASA использовали данные наблюдений из космоса за 20 лет — в результате, им удалось отследить, как потепление вод оказывает огромное влияние на жизнь в океане. Команда обнаружила зловещую закономерность: теплые океанские воды во время Эль-Ниньо ограничивают доступность питательных веществ для морских организмов по всему миру, что угрожает стабильности важнейшим экосистем.

Обычно фитопланктон питается потоками холодной, богатой питательными веществами воды, поднимающейся из глубоких океанов. Однако потепление океанов нарушает этот поток жизненно важных минералов, вызывая состояние, называемое "источниковым стрессом". По словам ученых, эти условия еще сильнее проявляются в год Эль-Ниньо, подавляя критически важный поток питательных веществ и подрывая основы всей морской экосистемы.

По словам научного сотрудника программы океанической биологии и биогеохимии NASA Ларуы Лоренцони, открытие имеет фундаментальное значение, поскольку планктонные сообщества являются основой морской пищевой цепи, от которой зависят важные виды экономической деятельности.

Питательный стресс возникает, когда фитопланктон не получает достаточного количества минералов, таких как железо, фосфор и азот. Отметим, что без этих минералов не может нормально расти и размножаться — это вызывает цепную реакцию по всей пищевой цепи.

В ходе исследования ученые объединили спутниковые наблюдения и генетические исследования фитопланктона, собранного по всему земному шару. В результате им удалось проследить, как на питательный стресс влияет температура океана.

Результаты указывают на то, что наиболее сильный дефицит питательных веществ наблюдается в субтропических круговоротах — обширных областях относительно спокойной воды в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, где на поверхности образуется слой теплой воды. Этот теплый слой задерживает питательные вещества, не позволяя им достигать планктона, живущего у поверхности, вызывая повышенный дефицит питательных веществ.

В южной части Тихого океана, одном из самых бедных питательными веществами регионов, слой теплой поверхностной воды способствовал дефициту азота и железа, вызывая самый сильный стресс, связанный с недостатком питательных веществ, который ученые обнаружили за два десятилетия.

На мир обрушится рекордная жара

Наблюдения показывают, что в Тихом океане зарождаются условия для супер-Эль-Ниньо — ожидается, что в этом году климатическое явление достигнет рекордной силы, обрушив на мир невероятную жару. Более того, ученые ожидают, что последствия этого рекордного Эль-Ниньо затронут весь земной шар.