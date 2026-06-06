Жители одного из районов Бельц жалуются на состояние детских площадок и опасные деревья.

После каждого дождя площадки забиваются грязью, и родители говорят, что в итоге им приходится запрещать своим детям туда ходить. Помимо неухоженных площадок, люди также жалуются на деревья, ветки которых падают, из-за чего в ветреные дни дорога домой становится опасной, передает tvn.md

«Здесь, в нашей стране, сами посмотрите, в каком они плачевном состоянии. Если идет дождь, ребенок не может ходить. Вот ребенок хотел пойти на площадку, мы ему не разрешили, потому что там грязь», - говорят люди.

«Я думаю, было бы лучше поработать над состоянием детских площадок в этом плане, потому что даже если ребенок выходит поиграть, ему негде играть. Хотелось бы, чтобы они учитывали сложившуюся ситуацию и что-то делали», - отмечают местные жители.

Некоторые жители говорят, что детские площадки должны быть должным образом обустроены, чтобы у детей было безопасное и чистое место для отдыха.

Еще одна проблема, о которой сообщают жители, связана с деревьями в этом районе. Люди говорят, что их недостаточно чистят, и в ветреные дни ветви падают и могут представлять опасность для прохожих.

«Деревья нужно чистить, потому что когда здесь ветрено, ветки всегда падают», - отмечают люди.

Муниципалитет работает на основе предварительного бюджета на 2026 год, поскольку муниципальный бюджет не был утвержден. Согласно документу, никаких конкретных положений, касающихся реконструкции, ремонта или обустройства детских площадок, не упоминается. Включены инфраструктурные проекты и спортивные площадки, но не сами детские площадки.